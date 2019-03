The Division 2 hat sich viel vorgenommen. Es will der beste Loot-Shooter auf dem Markt sein, Anthem, Destiny 2 sowie Warframe die Show stehlen und mit einem üppigen Endgame schon ab Tag 1 die Fans bei der Stange halten. Unser Test wird ausführlich beleuchten, ob das klappen kann. Doch gerade das Endgame testet sich nicht über Nacht.

Trotzdem erscheint unser Test unmittelbar nach offiziellem Release. Unser Tester Robin treibt sich jetzt bereits in Washington herum, weil die Server schon vor offiziellem Erscheinungsdatum (15. März 2019) online geschaltet wurden. Geht unsere Rechnung auf, dann wird er direkt zum Wochenstart ab dem 18. März fleißig in die Tasten hauen, um euch idealerweise zum Anfang der Woche den Test samt Wertung zu servieren.

Meinung: The Division 2 ist das Beste, was Anthem passieren kann

Das dauert euch zu lange? Keine Sorge, wir wollen euch natürlich nicht komplett auf dem Trockenen hocken lassen. Am Freitag, dem 15. März, pünktlich zum Release, werden wir ein Fazit-Video veröffentlichen, das unseren Eindruck vom Spiel nach knapp 20 bis 30 Stunden zusammenfasst. Für viele Interessierte dürfte das schon maßgeblich bei der Kaufentscheidung helfen.

Und selbst wenn ihr bis dahin nicht warten wollt, haben wir einen ersten Ankerpunkt parat. Ein paar Spieler und Streamer sind nämlich bereits mit der Kampagne von The Division 2 fertig, nachdem sie quasi ab Stunde Null ununterbrochen gezockt haben. Ihre erste Test-Bilanz zu The Division 2 haben wir bereits für euch zusammengefasst. Und falls ihr euch darüber hinaus für die wichtigsten Stärken interessiert, mit denen The Division 2 punkten will, dann empfehlen wir euch noch einige andere Artikel und Videos von uns unter diesem Absatz.

