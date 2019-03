Das Spiel ist zwar erst im Vorabzugang verfügbar, die ersten Agenten sprinten aber bereits in Richtung Endgame. Wenn ihr möglichst schnell alle Perks in The Division 2 freischalten wollt, müsst ihr ein paar Dinge beachten, die wir euch in diesem kurzen Guide erklären möchten.

So funktionieren die Perks

Was sind Perks? Perks sind Bonus-Vorteile wie Extra-Erfahrungspunkte durch bestimmte Kampfaktionen oder zusätzlicher Stauraum für Munition und Granaten. Perks werden in mehreren Stufen freigeschaltet, wobei jede Stufe entweder erhöhte Werte oder wie im Fall des Kampfaktionen-Perks zusätzliche XP-Boni für weitere Aktionen freischaltet.

Wo kann ich Perks freischalten? Nachdem ihr durch die Einführungsmission Kontakt mit Coop Dennison in der Base of Operation aufgenommen habt, bekommt ihr schon mal den ersten Perk-Unlock, den ihr aber auf den zweiten Hauptwaffen-Slot verwenden müsst.

Hier merkt ihr: Der Schlüssel zum Freischalten von Perks ist SHD Tech.

So farmt ihr SHD Tech

SHD Tech durch Missionen: Ihr bekommt die Ressource für jeden aufgestiegenen Level sowie für den Abschluss von Haupt- und manchen Nebenmissionen. Wenn ihr auf der Karte in The Division 2 die Maus über den Missionsmarkern platziert, seht ihr, ob eine Nebenmission SHD Tech abwirft und wieviel.

SHD Tech in der Spielwelt: Ihr könnt die wertvolle Ressource auch in Washington DCs Straßen finden. Um euch die Locations für SHD Tech im jeweiligen Sektor anzeigen zu lassen, schaltet das Safe House der Region frei und aktiviert den Laptop vor Ort. Nun werden euch die wichtigen Orte des Distrikts angezeigt, inklusive Taschen mit SHD-Tech, welche ihr auf der Map am Division-Phönix-Symbol erkennt.

Nun könnt ihr euer gefundenes und gefarmtes SHD Tech bei Coop Dennison in der Operationsbasis gegen saftige Perks eintauschen.

