Auf nach Washington: Der Preload von The Division 2 hat auf PC, PS4 und Xbox One begonnen. Das berichten mehrere Spieler auf Reddit.

Die Downloadgröße am PC beträgt etwa 42 GB, genauso wie auf der Xbox One. PS4-User müssen deutlich mehr herunterladen, insgesamt 90 GB.

Wenn ihr Division 2 vorbestellt habt, könnt ihr das Spiel in eurer Uplay-Bibliothek auswählen und dort den Preload starten. Sollte der Preload nicht angezeigt werden, hilft möglicherweise ein Neustart des Clients.

Mehr zum Thema: In The Division 2 baut Mexiko eine Mauer gegen US-Flüchtlinge

Wann kann man The Division 2 spielen?

Der offizielle Release von The Division 2 ist am 15. März für PC, PS4 und Xbox One.

Wenn ihr die Gold Edition, Ultimate Edition, Dark Zone Collector's Edition oder Phoenix Shield Collector's Edition gekauft habt, dürft ihr bereits am 12. März loslegen. Wir haben die verschiedenen Editionen für euch in einem separaten Artikel zusammengefasst.

Unseren Eindruck zur Kampagne haben wir in unserer Preview für euch zusammengefasst. Außerdem verraten wir euch, wie das Endgame von The Division 2 funktioniert, wie die Endgame-Fraktion Black Tusk aufgebaut ist und was alles im Year 1 Pass steckt.