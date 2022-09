The Division Heartland: Neue Details zu Ubisofts Open World-Angriff auf Tarkov und Hunt

So wirklich viel hat Ubisoft bisher nicht zu The Division: Heartland verraten - zumindest freiwillig. Denn nachdem das Spiel im Mai 2021 angekündigt wurde, enthüllte erst ein Insider-Bericht Anfang 2022 erste Details zu dem geplanten Free2Play-Shooter. Jetzt zeichnet ein brandneuer Leak des Ubisoft Stores ein klareres Bild und das Battle Royale nimmt langsam Gestalt an.

Wir fassen für euch zusammen, was schon jetzt zu The Division: Heartland bekannt ist - bevor Ubisoft das Spiel am 10. September im Zuge eines hauseigenen Events vorstellt. Was genau euch bei der Ubisoft Forward 2022 erwartet (zum Beispiel endlich konkrete Infos zur Zukunft von Assassin’s Creed) und wie ihr dabei seid, das erfahrt ihr hier:

Was für ein Spiel The Division: Heartland werden soll

Heartland soll ein Battle Royale und Free2play-Shooter werden, in dem (je nach Spielmodus) bis zu 45 Spieler gleichzeitig in die Schlacht ziehen. Das Spin-off zu The Division setzt dabei auf PvP- und PvE-Elemente, mischt das aber euch fröhlich durcheinander. Spieler bekommen es also nicht nur mit KI-Gegnern, sondern auch mit menschlichen Widersachern zu tun.

Das Setting selbst fällt im Vergleich zu The Division 1 und The Division 2 allemal überschaubarer aus: Statt nach New York und Washington DC geht es in eine amerikanische Kleinstadt. Spieler können dabei zwischen sechs verschiedenen Agenten und drei verschiedenen Klassen wählen, die jeweils mit ihren eigenen Perks und Skills daherkommen. Wahrscheinlich wird die optische Individualisierung des eigenen Agenten im Free2Play-Shooter eine große Rolle spielen.

Die Spielmodi von Heartland machen sich wiederum das Setting von The Division zunutze. Wir erinnern uns: Nach dem Zusammenbruch der US-Regierung, welche einem Bio-Terror-Angriff auf die USA zu verdanken ist, herrschen postapokalyptische Verhältnisse und in der Rolle eines sogenannten Agenten sorgen wir mit reichlich Waffengewalt für so etwas wie Recht und Ordnung.

Bei Heartlands bedeutet das im Spielmodus Storm Operations beispielsweise, dass bis zu 45 Spieler im Zuge eines PvEvP-Matches gegen die abtrünnigen Agenten namens Vultures kämpfen und dabei dem tödlichen Virus entkommen müssen. Der Spielmodus Excursion Operations setzt wiederum auf PvE-Gefechte, während wir Loot einsammeln und kleinere Aufgaben absolvieren.

Die neuen Infos stammen übrigens allesamt aus einem Leak des Ubisoft Stores, in dem die Produktseite zu The Division: Heartland wohl zu früh live geschaltet wurde. Mittlerweile ist die Seite wieder offline, Twitter-User Unknown1Z1 konnte die wichtigsten Details jedoch festhalten.

Spielerisch soll sich The Division: Heartland letztendlich Genre-Vetter wie Escape from Tarkov oder Hunt: Showdown zum Vorbild nehmen und gleichzeitig in Richtung Battle Royale gehen. Mehr Infos gibt es spätestens zur nächsten Ubisoft Forward am 10. September 2022, wo Heartland eine wichtige Rolle spielen soll.

Was übrigens den großen Reiz an Spielen wie Hunt: Showdown ausmacht, erklärt euch Natalie in ihrer ausführlichen Kolumne zu genau jenem Spiel. Werft am besten selbst mal einen Blick hinein:

Was haltet ihr bisher von The Division: Heartland: Klingt das Konzept des Free2play-Shooters mit Einflüssen von Hunt: Showdown und Escape from Tarkov für euch spannend? Oder könnt ihr auf ein weiteres Battle Royale guten Gewissens verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!