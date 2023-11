Zum neuen The Division gibt es jetzt einen handfesten Release-Hinweis

1:12 The Division: Heartland zeigt im Trailer seinen neuen Schauplatz

Wann erscheint The Division: Heartland? Fans von Ubisofts hauseigener Loot-Shooter-Reihe dürften sich diese Frage schon ein paar Mal gestellt haben, denn seit der Vorstellung sind schon bald zwei Jahre vergangen und der letzte große Infoschub datiert ebenfalls auf das Jahr 2022. Da liegt die Vermutung nahe, dass der Koop-Spaß noch eine Weile auf sich warten lässt.

Das genaue Gegenteil könnte aber der Fall sein. Zumindest lässt eine Entwicklung in Taiwan darauf schließen, dass der Release schon kurz bevorstehen könnte. Moment, Taiwan? Ja, wir erklären es euch.

Eine vielsagende Alterseinstufung

Was ist passiert? In Taiwan hat die zuständige Behörde eine Alterseinstufung für The Division: Heartland vergeben, wie ein auf X (ehemals Twitter) kursierender Screenshot verrät:

Was ist daran so besonders? Klar, ihr könntet jetzt einwerfen: Was kümmert's mich, wenn Taiwan den Altersstempel zückt?. Dann antworten wir neunmalklug: Weil die Vergangenheit schon häufig gezeigt hat, dass eine Alterseinstufung in Taiwan in der Regel rund zwei bis zweieinhalb Monate vor dem Release des Spiels vergeben wird.

Sprich: Ubisoft könnte The Division: Heartland relativ kurzfristig schon Anfang 2024 veröffentlichen.

Was spricht dafür? Abgesehen von der bereits erwähnten Zeitspanne was den Prozess in Taiwan angeht, gibt es noch ein weiteres Argument, warum ein kurzfristiger Release von Heartland nicht auszuschließen ist: Der Loot-Shooter wird ein Free2Play-Spiel, in der Grundfassung also kostenlos sein. Gut möglich, dass Ubisoft hier statt einer weit im Voraus startenden Werbekampagne lieber auf Mundpropaganda setzt.

Würdet ihr euch über einen relativ zeitnahen Release von The Division: Heartland freuen? Interessiert ihr euch überhaupt für Ubisofts neuen Koop-Shooter oder könnt ihr derlei Loot-Orgien nichts mehr abgewinnen? Habt ihr andere Koop-Spiele auf eurer Wunschliste, die euch mehr reizen? Wenn ja, welche? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!