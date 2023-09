Neues Elder Scrolls ist erschienen - und es eifert einem gigantischen Mobile-Erfolg nach

Hinter diesem Comic-Look verbirgt sich tatsächlich ein neues Elder Scrolls.

The Elder Scrolls geht in die nächste Runde! Bethesda hat Teil 6 als Shadow Drop veröffentlicht und das sogar noch gratis! Oh, Sekunde, wir bekommen gerade ein Memo rein. Aha, soso, wir verstehen. Nun, das ist uns unangenehm, doch wir müssen uns korrigieren. Also, fangen wir noch einmal von vorn an, ähem.

The Elder Scrolls geht in die nächste Runde! Bethesda hat das Mobile-Spiel Castles als Shadow Drop veröffentlicht und das sogar noch gratis! Alles an diesem Spiel erinnert ziemlich frappierend an das 2015 erschienene und sehr beliebte Fallout Shelter.

Ein wichtiger Hinweis vorab: Derzeit ist The Elder Scrolls: Castles noch nicht in Deutschland erhältlich. Wir haben bereits für euch bei Bethesda angefragt, ob und wann mit einem Release hierzulande zu rechnen ist. Selbstverständlich aktualisieren wir diesen Artikel, sobald wir eine Antwort erhalten haben.

1:36:39 Wie geht es nach Starfield weiter mit The Elder Scrolls 6? - mit Mháire Stritter

Das herausfordernde Leben als Burgbesitzer

In Castles seid ihr für die Geschicke einer Burg sowie deren Bewohner zuständig. Im Laufe der voranschreitenden Jahre sollen dort lebende Familien wachsen, neue Herrscher den Thron besteigen und weitere Herausforderungen auf euch zukommen.

Jeder Tag in echt entspricht dabei einem Jahr im Spiel. Ihr müsst euch also frühzeitig darum kümmern, die Thronfolge zu bestimmen und Bewohner für verschiedene Tätigkeiten auszubilden, damit der Burgalltag auch langfristig nicht ins Chaos stürzt.

Bei einem Blick auf die Screenshots wird sofort klar: Das hier ist Fallout Shelter, nur im Elder-Scrolls-Universum. Wenn ihr also bereits viel Spaß mit Bethesdas mobilem Bunkersimulator hattet, dürfte euch auch Castles gefallen.

Interessant: Auf der amerikanischen Google-Play-Seite von The Elder Scrolls: Castles wird das Spiel in der Beschreibung als Early Access ausgewiesen. Sobald das Spiel in Deutschland erhältlich ist, dürfte es in Zukunft also noch einige Updates geben, womöglich mit weiteren Features.

Bis es Neuigkeiten zu The Elder Scrolls 6 gibt, dürfte hingegen noch einige Zeit ins Land ziehen:

Habt ihr Interesse an The Elder Scrolls: Castles? Reizt euch die Aussicht auf die Verwaltung eurer eigenen Burg samt aller darin lebenden Personen? Hattet ihr damals bereits viel Spaß mit Fallout Shelter oder habt ihr das postapokalyptische Management-Spiel schon nach kurzer Zeit wieder deinstalliert? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!