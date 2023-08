The Elder Scrolls 6 soll »der ultimative Fantasy-Welt-Simulator werden«, sagt Todd Howard

Mehr als nur ein Rollenspiel? Bethesda hat große Ambitionen für Elder Scrolls 6.

Extra für Starfield ist Bethesdas bekanntester Game Director zum ersten Mal in seinem Leben nach Köln zur gamescom geflogen. Und trotzdem wird er hier nach The Elder Scrolls 6 gefragt. Verständlich, immerhin ranken sich um den Nachfolger zu einem der erfolgreichsten Rollenspiele aller Zeiten reichlich Legenden. Harte Fakten gibt es fast keine, außer, dass es gemacht wird.

Entsprechend schwer tut sich Todd Howard auch, in seinem Interview mit GQ Magazine die richtigen Worte zu finden. Er will immerhin nicht zu viel verraten. Dann lässt er sich aber zu einer mehr als ambitionierten Aussagen hinreißen:

The Elder Scrolls 6 soll der ultimative Fantasy-Welt-Simulator werden.

Im Interview wurde Todd Howard initial danach gefragt, ob er die frühe Ankündigung des Rollenspiels bereut. Die Ankündigung erfolgte immerhin bereits auf der E3 im Jahr 2018, damals war noch nicht einmal Starfield in den vollen Zügen.

Jetzt sind bereits fünf Jahre vergangen, und bis zum Release von The Elder Scrolls 6 dauert es den meisten Schätzungen nach wohl noch mindestens fünf Jahre mehr. Ob Todd die Ankündigung also bereut, weiß er selber nicht genau.

Auch einen Codenamen gibt es für Elder Scrolls 6, den Todd aber nicht verraten will. Stattdessen umschreibt er den Anspruch des Studios an Elder Scrolls 6 folgendermaßen: