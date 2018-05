Als vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass der US-Sender Syfy die beliebte Science-Fiction-Serie The Expanse nach der aktuellen dritten Staffel nicht fortsetzen wird, war der Aufschrei groß. Da der Sender selbst nicht an der Produktion der Serie beteiligt ist, suchen die Verantwortlichen derzeit nach einem neuen Partner für die Ausstrahlung.

Volle Unterstützung erhalten die Macher der Serie von den vielen Fans, die mit einer Online-Petition bei Change.org zur Rettung der Serie aufrufen: Stichwort #SaveTheExpanse. Dabei hoffen sie, dass der Streaming-Dienst Netflix oder Amazon einspringen wird. Dafür spricht, dass die Serie schon jetzt außerhalb der USA zum Netflix-Angebot gehört.

Inzwischen ist der Erfolg der Petition überwältigend. Schon jetzt haben über 82.000 für die Rettung der Serie unterschrieben, und sekündlich kommen mehr Unterschriften dazu. Wir sind gespannt, ob die Petition Gehör bei Netflix oder Amazon erreichen wird. Die Chancen stehen gut.

Unter den vielen Befürwortern befindet sich auch ein prominenter Fan der Serie: George R.R. Martin. Der Game-of-Thrones-Autor setzt sich persönlich für die Rettung der Serie ein.

Just saw online that SyFy has cancelled THE EXPANSE. It's a damn shame, especially for fans of space science fiction... of which I count myself one. It was the best space show on television, far and away. I hope its producers can find another home for it. https://t.co/UTD1SUjyUl pic.twitter.com/9TuJKktMBl