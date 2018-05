Fans von The Expanse dürfen weiter hoffen: Nachdem der US-Sender Syfy die Science-Fiction-Serie nach der dritten Staffel aus dem Programm nahm, bemühen sich die Macher um einen neuen Partner für die Fortsetzung der beliebten Serie.

Währenddessen rufen die Fans der Serie mit einer Online-Petition zur Rettung der Serie The Expanse auf und wünschen sich, dass vielleicht einer der Streaming-Dienste Amazon oder Netflix einspringen könnte. Nach nur wenigen Tagen haben bisher schon über 132.000 Fans unterschrieben, sekündlich werden es mehr.

Nun scheint ihr Wunsch Gehör gefunden zu haben: Denn wie das gut informierte US-Branchenmagazin The Hollywood Reporter erfahren haben möchte, laufen die ersten Gespräche mit Amazon zur Rettung der Serie. Hinzu kommt, dass dem Bericht nach Amazon-Chef Jeff Bezos ein großer Fan der Buchreihe und Serie The Expanse ist.

Autor und Produzent der Serie, Daniel Abraham, und weitere von der Produktion zeigen sich schon jetzt (via Twitter) erfreut über die Neuigkeit, auch wenn der Deal noch nicht unter Dach und Fach ist. Hoffen wir für alle Fans der Serie, dass eine Lösung gefunden wird und schon bald die Bestätigung für eine 4. Staffel erfolgt.

Damned if i know. The Hollywood Reporter story was the first confirmation I got. I assume I'll be talking to someone at Alcon about it before too long. This part really is above my pay grade.

We’re excited, but the deal’s not closed...we’re not quite through the woods yet! ? Keep up the fight Expansers & watch this weeks episode LIVE with us on SyFy ? we’ll be dancing in the streets right along with you as soon as we get anything official #TheExpanse #SaveTheExpanse https://t.co/cHNi3bTd8P