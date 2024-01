Doch kein Marvel-Held: Fan-Liebling aus The Walking Dead steigt überraschend aus neuem Film aus

Mit Comicverfilmungen kennt sich Steven Yeun dank The Walking Dead und Invincible eigentlich aus. Bildquelle: AMC/Marvel

Marvel wird von einem weiteren Rückschlag geplagt. Denn der für den 25. Juli 2025 angesetzte Thunderbolts verliert einen seiner wichtigsten Darsteller: Steven Yeun wird für das Anti-Helden-Ensemble nun doch nicht zu The Sentry - wie ein Bericht von The Hollywood Reporter enthüllt.

Steven Yeun steigt bei Marvel's Thunderbolts aus

Warum genau der Star aus The Walking Dead und Invincible aussteigt, ist nicht bekannt. Es lässt sich lediglich darüber spekulieren, ob es zu kreativen Differenzen oder Terminkonflikten gekommen ist. Die Arbeiten an The Thunderbolts waren ebenfalls von dem letztjährigen Drehbuchautoren/Darsteller-Streik betroffen, nachdem sich große Studios monatelang weigerten, ihren Angestellten fairere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen zu gewähren.

Dabei kam es ebenfalls zu Verschiebungen für The Thunderbolts, der ursprünglich im Juli 2024 hätte starten sollen. Der Film selbst dreht sich um ein Team aus Anti-Helden (unter anderem Bucky Barnes, Yelena Belova, John Walker, Ghost, Taskmaster und Red Guardian), das von Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) zusammengestellt wird.

Die Thunderbolts - quasi das Marvel-Pendant zu DCs Suicide Squad. Im Kinofilm setzt sich das Team von Valentina Allegra de Fontaine aus Ghost, Red Guardian, Yelena Belova, Bucky Barnes, John Walker und Taskmaster zusammen. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Wer ist The Sentry überhaupt?

Mit The Sentry beziehungsweise The Void hätte der Star aus Comic-Verfilmungen wie The Walking Dead und Invincible einen Superhelden und -Schurken gleichzeitig spielen sollen. Bei Yeuns angedachter Rolle handelt es sich um eine der mächtigsten Marvel-Figuren, die gerne mit DCs Superman verglichen wird.

Was The Sentry von Superman unterscheidet? Der Mann mit der Kraft von tausend explodierenden Sonnen ist psychisch extrem instabil und wird von Wahnvorstellungen geplagt. Robert Reynolds zweites Alter-Ego The Void wird damit regelmäßig zur Bedrohung des gesamten Marvel-Universums.

Gerüchten zufolge soll Thunderbolts auch mit dieser Idee aus den Marvel-Comics spielen: Während The Sentry zuerst als Verbündeter des Anti-Helden-Teams auftritt, könnte er im finalen Akt des Films zum großen Endgegner werden - die Parallelen zum Suicide-Squad-Film von 2016 liegen dabei natürlich auf der Hand.

The Sentry ist einer der wichtigsten und mächtigsten Verbündeten der Avengers - kann aber als The Void gleichzeitig auch zu einer ihrer härtesten Gegner werden. Bildquelle: Marvel Comics

Wie jetzt mit der Rolle von The Sentry weiter verfahren wird, ist aktuell nicht bekannt. Wahrscheinlich sucht Marvel nach einem Ersatz für Steven Yeun, denn für Skript-Änderungen dürfte nicht mehr zu viel Zeit bleiben: Um den geplanten Kinostart am 25. Juli 2025 einzuhalten, muss der Dreh bald beginnen - angeblich ist es im März soweit.

Mehr dazu, was aktuell bei Marvel im Kino und bei Disney Plus passiert, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Was haltet ihr davon, dass Steven Yeun doch nicht zu The Sentry wird? Hättet ihr euch über den Star aus The Walking Dead und Invincible im Marvel Cinematic Universe gefreut oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Thunderbolts? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!