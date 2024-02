»Das wird nie passieren«: Marvel-Star erteilt Hulk-Film klare Absage, aber das muss noch nichts heißen

Die Aussagen von Mark Ruffalo würden Hulk wohl sehr wütend machen. Bildquelle: Disney/Marvel

Mark Ruffalo verkörpert seit dem ersten Avengers-Film aus dem Jahr 2012 den unglaublichen Hulk, nachdem im ersten Solo-Abenteuer von 2008 des grünen Kraftpakets noch Edward Norton vor der Kamera stand. Ruffalo ist Marvel-Fans aber auch noch für eine andere Sache wohlbekannt: Spoiler!

Ruffalo hat in der Vergangenheit zum Beispiel das Ende von Avengers: Infinity War vor laufender Kamera verraten. Später hat er auch den Titel von Avengers: Endgame ausgeplaudert. Haben wir schon erwähnt, dass er in der Premiere von Thor: Ragnarok seinen Instagram-Livestream nicht ausgeschaltet hat?

Auf dem Santa Barbara Film Festival könnte Ruffalo erneut zu viel gequatscht haben. Ein weiterer Solo-Film für den Hulk - das ist ein langjähriger Traum vieler Fans des Marvel Cinematic Universe. Doch Mark Ruffalo hat nun mit einer kleinen Aussage jegliche Hoffnung im Keim erstickt - oder doch nicht?

Kevin Feige erteilt Hulks Solo-Projekt eine Absage

Auf dem Festival wird Ruffalo gefragt, ob er großen Einfluss auf die Drehbücher habe, in denen Hulk eine Rolle spiele. Laut dem Schauspieler werde er von MCU-Mastermind Kevin Feige sogar persönlich gefragt, was ihm für seinen Charakter als nächstes vorschwebt.

In diesem Zug lässt Ruffalo dann die verhängnisvolle Bemerkung fallen:

Kevin fragt mich: Was würdest du gerne [mit Hulk] machen? Was würdest du mit ihm machen, wenn du einen eigenständigen Hulk-Film hättest? Und ich sage ihm, dass ich Hulk gerne von diesem rasenden Wahnsinnigen zu einer Art integriertem Charakter machen würde. Und er meinte, okay, das machen wir im Laufe von vier Filmen. Wir werden dir nie einen eigenständigen Hulk geben, lass uns das aus dem Weg räumen. Ich will eure Seifenblase nicht platzen lassen, aber das wird einfach nicht passieren.

Sehen könnt ihr die Passage ab Minute 08:30 in diesem Video:

Der daraufhin sichtlich nervöse Mark Ruffalo zieht sich aber noch schnell aus Kevin Feiges Schusslinie. Auf die Nachfrage seiner Gesprächspartnerin, ob diese Pläne noch immer aktuell seien, sagt er:

Soweit ich weiß. Ich meine, ich kann mehr darüber erzählen, aber mir wurde gesagt, dass ich es nicht tun soll.

Insider widersprechen Ruffalos Aussagen

Wenn der Hulk-Darsteller selbst sagt, dass ein weiterer Hulk-Solofilm nicht passieren wird, wäre das normalerweise ein berechtigter Grund, jegliche Hoffnung zu begraben. Ganz so einfach ist es in dieser Angelegenheit aber nicht.

Denn es ist nicht klar, wann Kevin Feige ihm gegenüber diese Aussagen getroffen hat. Womöglich war das noch vor dem Jahr 2023, denn erst da sind laut Screenrant sowie Alex Perez von The Cosmic Circus die Rechte für Hulk von Universal zurück an Marvel respektive Disney gewandert.

Der Hulk-Film von 2008 war noch eine Co-Produktion zwischen Marvel und Universal. Gut möglich, dass sich die Marvel Studios den finanziellen Kuchen aber nicht mehr teilen wollten und deshalb tatsächlich vor 2023 einen weiteren Solo-Hulk ausgeschlossen haben - was sich inzwischen dank der neuen Rechtesituation geändert haben könnte.

Zum anderen haben in der jüngeren Vergangenheit gleich mehrere als gut informiert geltende Insider die Existenz eines geplanten World War Hulk -Films bestätigt.

Und es gibt sogar noch eine dritte Erklärungsmöglichkeit: Mark Ruffalo könnte auch eiskalt gelogen haben, um die PR-Abteilung von Marvel glücklich zu machen und Fans später zu überraschen.

Wann sehen wir Hulk im MCU wieder?

Derzeit lässt sich also trotz Mark Ruffalos Aussagen ein weiterer Solo-Film für Hulk noch immer nicht komplett ausschließen. Es ist auch noch nicht bestätigt, wann genau wir Hulk im MCU das nächste Mal wiedersehen.

Eine Rolle in Captain America 4: Brave New World gilt laut Variety als inzwischen ausgeschlossen. Eine zweite Staffel She-Hulk steht laut der Hauptdarstellerin noch in den Sternen. Und zum Cast von Avengers: Kang Dynasty gibt es ohnehin noch keine gesicherten Informationen - nur Gerüchte zum neuen Kang-Darsteller.

Fazit: Entweder spricht Mark Ruffalo die Wahrheit oder er ist vom Spoiler-König zum Lügen-Baron geworden. Oder er ist sich selbst nicht so ganz im Klaren darüber, was Marvel als Nächstes mit seinem grünen Alter Ego vorhat.

Welcher Auftritt von Hulk im MCU hat euch bis heute am besten gefallen? Als er im ersten Avengers die Visagen der Chitauri mit den New Yorker Hochhäusern bekannt gemacht hat? Als er in Age of Ultron gegen Tony in der Hulkbuster-Rüstung gekämpft hat? Oder als er auf Sakaar gegen Thor angetreten und auf ganz faire Art und Weise gewonnen hat? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!