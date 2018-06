Der Produzent und Gastgeber der Game Awards, Geoff Keighley, hat auf seinem Twitter-Account den Termin der Game Awards 2018 bekanntgegeben. Die Oscars der Spielebranche werden am 6. Dezember in Los Angeles verliehen.

Die Veranstaltung wurde 2014 ins Leben gerufen und ist inzwischen praktisch das Videospiel-Äquivalent zu den Grammy- und Oscarverleihungen. Die Game Awards werden traditionell jedes Jahr Anfang Dezember verliehen und gingen aus den Spike Video Game Awards hervor (VGA).

Die VGA bestanden von 2003 bis 2013 und wurden ebenfalls von Keighley produziert, damals jedoch gemeinsam mit dem Fernsehsender Spike TV. Seit 2014 ist Spike TV nicht mehr an Bord und Keighley startete mit den Game Awards das Nachfolgeformat.

We have a date! @thegameawards returns live on Thursday, December 6 from Los Angeles. Tickets on sale this Friday at https://t.co/j9FsVIzldn I can't wait to celebrate this industry, and I promise to work as hard as I can to make it a great night for all of us! pic.twitter.com/B5X0tGaXwo