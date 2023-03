The Last of Us: Episode 8 stellt kurz vor dem Staffelfinale neuen Rekord für die Hit-Serie auf

The Last of Us hat sich nach anfänglicher Skepsis mittlerweile zu einem enormen Erfolg für den Sender HBO gemausert, der unter anderem auch für andere Hit-Serien wie Game of Thrones, Westworld oder House of the Dragon verantwortlich ist.

Mit dem aktuellen Erfolg dürfte aber selbst HBO nach dem verhaltenen Start nicht mehr gerechnet haben. In einer Pressemitteilung präsentiert der Sender nun nämlich glänzende Zuschauerzahlen.

The Last of Us-Serie wird immer beliebter

Dass The Last of Us ein Paradebeispiel dafür ist, wie man eine tolle Videospielstory hervorragend umsetzt, dürfte sich unter GameStar-Lesern schon längst herumgesprochen haben. Aber die Geschichte rund um den Überlebenden Joel Miller und seine jugendliche Begleiterin Ellie ist mittlerweile auch voll im Mainstream angekommen.

Eine neue Pressemitteilung von HBO gibt bekannt, dass die 8. Episode von The Last of Us am Sonntagabend insgesamt 8,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer live auf den verschiedenen Plattformen erreicht hat. Gegenüber der Pilotfolge von The Last of Us, die Mitte Januar lief und 4.7 Millionen Zuschauer erreichte, ist das eine Steigerung von 74 Prozent.

Auch auf der Streaming-Plattform HBO Max rangiert The Last of Us seit der Veröffentlichung vor acht Wochen unangefochten auf dem ersten Platz der meistgesehenen Serien.

1:19 The Last of Us: Der neue Serien-Trailer zeigt, was euch in den nächsten Wochen bevorsteht

Die nächste Folge von The Last of Us wird zunächst auch die letzte sein: Mit Episode 9 findet die erste Staffel ihr Finale. Da bei Staffelfinals in der Regel noch mehr Zuschauer zur Live-Sendung im TV und Internet einschalten, wird der Zuschauerrekord mit hoher Wahrscheinlichkeit schon am Sonntag noch einmal überboten werden.

Falls ihr von The Last of Us als Serie gar nicht genug bekommen könnt, haben wir gute Neuigkeiten für euch. Schon vor dem Ende der ersten Staffel hat HBO eine Fortsetzung bestätigt und die zweite Staffel in Auftrag gegeben. Was wir bislang über die zweite Staffel der postapokalyptischen Zombie-Serie wissen, lest ihr im oben verlinkten Artikel.