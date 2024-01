The Last of Us findet seine Abby: Umstrittene Schlüsselfigur für Staffel 2 gecastet

In Staffel 2 der HBO-Serie wird Abby eine wichtige Rolle spielen. Bildquelle: HBO/Naughty Dog

Die Produktion der zweiten Staffel von The Last of Us läuft auf Hochtouren und eine wichtige Rolle wurde nun besetzt. Genauer gesagt geht es um Abby, die für nicht wenige Fans wohl kontroverseste Figur in The Last of Us 2.

HBO hat bekanntgegeben, welche Schauspielerin die beinharte Kämpferin verkörpern wird. Es handelt sich um eine alte Bekannte für das Spielestudio Naughty Dog und Fans machen schon jetzt Witze auf Kosten von Joel-Darsteller Pedro Pascal.

Aus Ellie wird nun Abby

Auf X (ehemals Twitter) hat HBO Max verkündet, dass die US-amerikanische Schauspielerin Kaitlyn Dever in die Rolle von Abby schlüpfen wird. Die 27-jährige kann bereits eine umfangreiche Filmografie vorweisen und hat sich unter anderem mit Rollen in Filmen und Serien wie Booksmart oder Dopesick einen Namen gemacht.

Kaitlyn Dever ist auch in The-Last-of-Us-Kreisen keine Unbekannte: Tatsächlich hat die Schauspielerin einst für die Rolle von Ellie vorgesprochen und sie kam auch in die engere Auswahl. Bekanntlich erhielt dann aber Bella Ramsey den Vorzug.

Auch mit TLoU-Erfinder Naughty Dog hat Kaitlyn Dever bereits zusammengearbeitet. In Uncharted 4 hat sie nämlich Cassie, der Tochter von Nathan Drake, Gesicht und Stimme geliehen.

Fans nehmen Pedro Pascal auf die Schippe

Die Fan-Reaktionen auf dieses Casting fallen sehr positiv aus: Von Ich kann es kaum erwarten (Quelle) über Sie ist eine großartige Wahl (Quelle) bis hin zu Kann es kaum erwarten, das Trio auf dem Bildschirm zu sehen… hohe Erwartungen an Staffel 2 (Quelle) ist alles dabei.

Auch Pedro Pascal bekommt sein Fett weg. Der Darsteller von Joel wurde kürzlich auf dem roten Teppich der Golden Globes mit einem bandagierten Arm gesichtet. Die Witze lassen nicht lange auf sich warten: Hat er etwa bereits mit Kaitlyn Dever in ihrer Rolle als Abby das Golfspielen trainiert? TLoU-Kenner verstehen diese Anspielung und verdrücken nun ein Tränchen…

Was sagt ihr zum Casting von Kaitlyn Dever für die Rolle von Abby in The Last of Us Staffel 2? Hättet ihr euch keine geeignetere Darstellerin vorstellen können oder wäre eure Wahl auf eine andere Schauspielerin gefallen? Wie gut hat euch Staffel 1 gefallen und was erhofft ihr euch für die zweite Season? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!