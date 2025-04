The Last of Us: Staffel 2 nimmt sich eine der legendärsten Schlachten von Game of Thrones zum Vorbild

Jon Schnee hätte mit den Infizierten wohl auch so seine Probleme gehabt. Bildquelle: HBO

Game of Thrones ist für politisches Ränkespiel, aber auch epische und brutale Schlachten bekannt. The Last of Us: Staffel 2 versucht jetzt nachzuziehen und eröffnet im Trailer das Feuer in einer schneebedeckten Kleinstadt.

Ein Produzent der Serie erzählt jetzt, was er aus der Fantasy-Serie mitgenommen hat und wie das sein eigenes Projekt beeinflusst hat.

»Das ist unser Verständnis von Action«

Der aktuelle Trailer zu The Last of Us: Staffel 2 teast einen riesiges Gefecht zwischen den Bewohnern von Jackson und den Infizierten an. Eine Horde überrennt die Mauern der Siedlung, es folgen Explosionen und eine Schlacht im Schnee beginnt.

Aber seht selbst (ab Minute 0:53):

1:53 The Last of Us - Der Trailer zu Staffel 2 ist da und Fans der Spiele weinen jetzt schon

Autoplay

Falls ihr euch gerade denkt: An irgendetwas erinnert mich diese Szene! - dann seid ihr nicht allein. Die Rede ist von Game of Thrones und der achten Folge aus der fünften Staffel »Hartheim.«

Dort kämpft Jon Schnee (Kit Harington) gegen die Armee der Weißen Wanderer, die vom Nachtkönig (Richard Brake) angeführt wird. Zum Vergleich könnt ihr euch die Szene hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

In einem Interview mit The Hollywood Reporter wird The-Last-of-Us-Produzent Craig Mazin direkt nach der Verbindung der beiden Schlachten gefragt und gibt preis, dass er aus dem Gefecht von Game of Thrones eine ganz wichtige Erkenntnis gewonnen hat.

Als Thrones-Fan erinnere ich mich natürlich daran, dass ich »Hartheim« gesehen habe, aber ich habe nicht darauf geachtet, wie kompliziert und beeindruckend die Geschichte war. Was mir eher in Erinnerung geblieben ist, war, wie bewegend und wichtig die Dinge waren, die innerhalb der Handlung [von Hartheim] passierten. [...] Die Verzweiflung, der totale Verlust. Das ist unser Verständnis von Action. Was ist der Sinn der Sache? Beim Aufbau dieser Sequenz [in The Last of Us Staffel 2] waren wir sehr ehrgeizig, weil wir zeigen wollten, wie schlimm es werden kann. Aber die Frage war immer: Warum? Worum geht es hier, was ändert sich dadurch, und was bedeutet das für unsere Leute in der Zukunft?

Es geht also vor allem um die Emotionen, die während des Kampfes transportiert werden und dass jede Action-Szene auch einen tiefergehenden Grund (mit großen Konsequenzen) hat.

Alles, was ihr zu The Last of Us wissen müsst

Die zweite Season startet am 14. April 2025 auf Sky und dem hauseigenen Streaming-Dienst Wow. Insgesamt wird es sieben Episoden geben und jede Woche erscheint eine neue Folge.

Worum geht’s? Fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel leben Ellie (Bella Ramsey) und Joel (Pedro Pascal) in der Kleinstadt Jackson. Doch die Idylle währt nicht lange, denn die beiden werden von den Dämonen ihrer Vergangenheit heimgesucht.

Im Finale von The Last of Us: Staffel 1 trifft Joel eine schwerwiegende Entscheidung, die, wie auch schon das Videospiel 2013, für große Diskussionen sorgt. Hat Joel das Richtige getan? Die Produzenten der Serie haben eine klare Meinung. Mehr dazu erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.

Wer sich auf die neue Staffel vorbereiten möchte, der kann ab dem 3. April 2025 die Remastered-Version von The Last of Us Part 2 auf dem PC spielen.