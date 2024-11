The Last of Us: Wann kommt Staffel 2? HBO hat gerade den Release für 2025 großzügig eingegrenzt

Ellie wird in Staffel 2 viel erwachsener (und rachsüchtiger) sein. Bildquelle: HBO

Im Jahre 2023 erschien die erste Season der Videospiel-Adaption The Last of Us und seither sitzen Fans auf heißen Kohlen: Wann erscheint endlich die neuen Folgen? Der Streaming-Anbieter HBO gibt jetzt bekannt, dass Staffel 2 der Serie schon im Frühjahr 2025 erscheinen soll!

Was wir bis jetzt zu Staffel 2 von The Last of Us wissen

Da sich schon die erste Season stark an dem gleichnamigen Videospiel orientiert hat, wird die Handlung der zweiten Staffel auf The Last of Us: Part 2 basieren. Das bewies vor allem auch das Casting der Figur Abby, die in dem zweiten Teil der Reihe eine entscheidende Rolle spielt.

Die Story setzt dort fünf Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils an. Ellie und Joel leben mittlerweile in dem Dorf seines Bruders Tommy. Als Ellie einen geliebten Menschen verliert, schwört sie auf Rache. Ihre Reise führt sie dabei quer durchs Land.

1:54 The Last of Us Staffel 2: Der erste Trailer zur HBO-Serie könnte 1:1 aus dem Videospiel stammen

Der Cast von Staffel 2 besteht unter anderem aus:

Joel: Pedro Pascal (The Mandalorian, Game of Thrones)

Ellie: Bella Ramsey (Game of Thrones, Catherine, Lady wider Willen)

Tommy Miller: Gabriel Luna (Terminator: Dark Fate, Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.)

Maria: Rutina Wesley (True Blood, Queen Sugar)

Dina: Isabela Merced (Transformers 5, Dora und die goldene Stadt)

Abby: Kaitlyn Dever (Unbelievable, Booksmart)

Mel: Ariela Barer (Marvel’s Runaways, How to Blow Up a Pipeline)

Nora: Tati Gabrielle (Uncharted, The 100)

Manny: Danny Ramirez (Top Gun: Maverick, The Falcon and the Winter Soldier)

Isaac: Jeffrey Wright (The Batman, Amerikanische Fiktion)

Jesse: Young Mazino (Beef, Blindspot)

Owen: Spencer Lord (Riverdale, The Good Doctor)

Die Zukunft von The Last of Us als Serie

Im Januar 2024 gaben die Regisseure Neil Druckmann und Craig Mazin in einem Interview mit Deadline schon bekannt, dass es mehr als drei Staffeln geben könnte - obwohl es in der ursprünglichen Videospielreihe bisher nur The Last of Us 1 und 2 gibt.

»Wir haben das Gefühl, dass Staffel 3 mit ziemlicher Sicherheit deutlich größer ausfallen wird - solange die Leute weiter zuschauen und wir noch mehr Seasons machen können. Und in der Tat könnte die Geschichte Staffel 4 erfordern.«

Wenn die kommende Season also gut läuft, könnten wir uns neben einer dritten Staffel sogar auch noch über eine vierte freuen.

Die zweite Staffel der Hit-Serie soll jedoch deutlich kürzer als ihr Vorgänger werden. Statt neun Folgen müssen wir uns mit sieben zufriedengeben. Diese Entscheidung hat aber einen Grund: The Last of Us: Part 2 bietet einfach mehr Material. Neil Druckmann und Co. wollen sich deswegen genügend Zeit für die Aufarbeitung nehmen.

Falls ihr mehr dazu erfahren wollt, schaut doch in dem oben verlinkten Artikel vorbei.