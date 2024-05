Erstes Set-Foto zu The Last of Us Staffel 2 zeigt uns einen der neuen Schurken

Joel Miller (gespielt von Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) treffen in der zweiten Staffel von The Last of Us auf Isaac Dixon.

Für HBO war die Serie The Last of Us die erste Videospielverfilmung – die sich auch gleich ausgezahlt hat. Der US-amerikanische Fernsehprogrammanbieter arbeitet gerade an der zweiten Staffel. Die erscheint dann frühestens 2025.

Bei Season 2 sind dann auch wieder die Hauptcharaktere Joel (gespielt von Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) mit von der Partie. Darüber hinaus sind auch noch weitere Darsteller aus dem Cast bekannt. Auf einem Foto, das auf X (vormals Twitter) gepostet wurde, ist nun einer der Schurken zu sehen.

Die Uniform könnte einen Hinweis geben

Isaac Dixon, der in The Last of Us Part 2 die Washington Liberation Front anführt, wird auch in der zweiten Staffel der Fernsehserie vorkommen. Gespielt wird Dixon von Jeffrey Wright, der Dixon im Spiel bereits seine Stimme lieh.

Das auf Twitter veröffentlichte Foto zeigt Wright in einer FEDRA-Uniform. FEDRA (Abkürzung für Federal Disaster Response Agency) ist während der Ereignisse von The Last of Us eines der letzten Überbleibsel der US-amerikanischen Behörden.

Die Uniform gibt eventuell einen Rückschluss auf den Inhalt der zweiten Staffel. Denn das Tragen der Unifrom könnte bedeuten, dass Isaac Dixon für FEDRA im Einsatz ist. Im Spiel selbst wurden nur wenige Informationen über den Charakter preisgegeben.

Jeffrey Wright erhielt Oscar-Nominierung

Bekannt ist offiziell, dass Dixon nach seinem Dienst bei den Marines nach Seattle zog. In der zweiten Staffel könnte es nun darum gehen, wie er zu FEDRA gekommen ist und warum er sich dann gegen sie gewendet hat.

Laut Variety wird sein Charakter wie folgt beschrieben:

...der unauffällige, mächtige Anführer einer großen Miliz, der nach Freiheit strebt, aber stattdessen in einen endlosen Krieg gegen einen überraschend einfallsreichen Feind verwickelt wird.

Welche Rolle genau Isaac Dixon letztlich spielt, hängt auch von den beiden Showrunnern Neil Druckmann und Craig Mazin ab. Druckmann ist Co-Präsident von Naughty Dog, dem Entwicklerstudio hinter The Last of Us. Mazin war vorher unter anderem an der Produktion der HBO-Miniserie Chernobyl beteiligt.

Schauspieler Jeffrey Wright wiederum ist unter anderem aus Serien wie Westworld oder The Batman bekannt. Zudem spielte er den CIA-Agenten Felix Leiter in den James-Bond-Filmen Casino Royale, Ein Quantum Trost und Keine Zeit zu sterben oder BeeTee in Die Tribute von Panem Teil 1 und 2.

Für seine Rolle des Thelonious »Monk« Ellison in Amerikanische Fiktion wurde Wright 2024 für den Oscar nominiert.