Als Spiel kontrovers, als Serie ein Kritiker-Hit: The Last of Us wird für Staffel 2 geradezu mit Lob überhäuft

The Last of Us Part 2 (2020) wurde vor und nach Release kontrovers diskutiert, denn geleakte Plot-Details, ein grausamer (und unerwarteter) In-Game-Tod und manipulierte Trailer schmälerten die Freude der Fans.

Vor allem die neue Hauptprotagonistin Abby kam nicht gut an und löste unter Spielern Unmut aus. Denn mit ihr geht ein großes moralisches Dilemma einher.

In The Last of Us Staffel 2 wird diese Geschichte jetzt verfilmt und entgegen den damaligen Schwierigkeiten kommt die Fortsetzung bei den Kritikern hervorragend an.

Ellie und Joel stellen sich ihren Dämonen

The Last of Us Staffel 2 erscheint ab dem 14. April 2025 auf Sky und dem hauseigenen Streaming-Dienst WOW. Insgesamt gibt es sieben Folgen, wobei jeweils wöchentlich eine neue Episode veröffentlicht wird.

Darum geht’s: Nach den Ereignissen der ersten Season leben Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) in der verschneiten Kleinstadt Jackson. Doch die Idylle ist nur von kurzer Dauer, denn die Vergangenheit und neue Gefahren holen die beiden ein.

Eine düstere, gut inszenierte und tiefgründige Zombie-Apokalypse

Auf Rotten Tomatoes liegt die zweite Staffel von The Last of Us derzeit bei 93 Prozent. Ein Audience Score steht noch aus, da die Serie erst in rund einer Woche erscheint. Auch auf Metacritic kann die Season überzeugen und gilt mit einem Metascore von 82 als Must-Watch.

Zum Vergleich: Staffel 1 bekommt auf Rotten Tomatoes von Kritikern 96 und von Fans 88 Prozent. Während Metacritic einen Score von 84 vergibt.

Was gefällt Kritikern an The Last of Us Staffel 2? Vor allem die schauspielerischen Leistungen von Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) und Isabela Merced (Dina) werden hochgelobt. Die tiefgründigen Themen und moralischen Fragen bieten derweil viel Stoff zum Nachdenken.

Welche Probleme gibt es? Einige bemängeln, dass Staffel 2 doch sehr auf eine kommende Fortsetzung ausgelegt ist und sich in manchen Teilen nur wie eine Vorbereitung anfühlt. Zudem kann die zweite Season nicht gänzlich mit ihrem Vorgänger mithalten.

Kritiken zu The Last of Us Staffel 2 im Überblick Empire (Wertung: 5/5 Sternen)

The Last of Us ist gleichermaßen bewegend und erschütternd und bleibt postapokalyptisches Fernsehen auf seinem Höhepunkt. Bei fast jeder Wendung hält es, was es verspricht. Hier geht’s zur ganzen Kritik Variety Der neue Fokus sorgt für eine noch düsterere Version einer Serie, die ohnehin schon schwierig anzusehen ist. Sie ermöglicht es Ramsey aber vor allem, ihre Figur von einem klugscheißenden Kind zu einem zutiefst verletzten jungen Erwachsenen zu entwickeln. Hier geht’s zur ganzen Kritik TheWrap Genau wie das Spiel ist The Last of Us Staffel 2 gut konstruiert und fesselnd, obwohl die größte Wirkung von den sich weiter entfaltenden Zyklen der Gewalt ausgeht. Hier geht’s zur ganzen Kritik The Hollywood Reporter [...] die neuen Episoden haben viel zu bieten, einschließlich einiger atemberaubender Action und der hervorragenden Arbeit der Stars Bella Ramsey und Pedro Pascal. Die Tatsache, dass ich immer noch begieriger darauf bin, die nächste Seite umzublättern, als das Buch ganz wegzuwerfen, ist ein Beweis für die Stärke der Geschichte, wenn auch nicht unbedingt ihrer Struktur. Hier geht’s zur ganzen Kritik Total Film (Wertung: 3,5/5 Sternen) The Last of Us Staffel 2 fängt die unvorstellbare Trauer der Vorlage mit brillanten Schauspielerleistungen und viszeralen Szenen brutaler Gewalt ein, endet aber abrupt und wird dem wahren Zauber der ersten Staffel nicht gerecht. Hier geht’s zur ganzen Kritik TV Line The Last of Us bleibt auch in Staffel 2 ein außergewöhnlich gut gemachter Zombie-Thriller, aber er ist trauriger und härter als je zuvor - besonders nach einer brutalen Wendung. Hier geht’s zur ganzen Kritik IGN (Wertung: 7/10) Staffel 2 der HBO-Adaption von Naughty Dog ist kein schlechtes Fernsehen, ganz im Gegenteil. Sie ist unglaublich gut gemacht, sieht oft umwerfend aus und ist vollgepackt mit herausragenden Leistungen. Hier geht’s zur ganzen Kritik ComicBookMovie Das Trauma der Generationen ist in dieser Staffel ein großes Thema, ebenso wie die Idee der Rache. Wo endet sie, und kann sich der Teufelskreis jemals schließen, wenn er unvermindert weitergeht? Durch die Auseinandersetzung mit diesen Themen bleibt die Serie eines der besten Charakterdramen im Fernsehen und fesselt den Zuschauer mit der Art von knallhartem Material, vor dem viele ähnliche Serien des Genres zurückschrecken. Hier geht’s zur ganzen Kritik

Um The Last of Us Part 2 auf die Heim-Bildschirme zu bringen, mussten die Showrunner Neil Druckmann und Craig Mazin einige wichtige Kontexte und Infos bereits zu Anfang der Staffel liefern, die im Videospiel eigentlich erst später enthüllt werden. Warum das so ist, erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.

Falls ihr die Videospiel-Vorlage noch einmal spielen oder nachholen wollt: Seit dem 3. April 2025 könnt ihr The Last of Us Part 2 Remastered auch auf dem PC spielen.