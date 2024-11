The Legend Vox Machina musste eine der besten Szenen streichen, weil Amazon sich zu viel Zeit ließ

Ihr wollt mal sehen, wie wütend Scanlan wirklich werden kann? Dann habt ihr leider eine famose Szene der Vorlage verpasst.

The Legend of Vox Machina gehört zu den besten Fantasy-Serien, die ihr euch derzeit ansehen könnt. Zumindest, wenn ihr Spaß an animierten Shows habt. Es ist aber auch abgesehen davon eine ganz besondere Sendung, denn sie basiert nahezu vollständig auf einer realen D&D-Runde, die jahrelang live im Stream übertragen wurde.

Das bedeutet, die Fans von Vox Machina oder Critical Role, wie das Unternehmen dahinter heißt, kennen Teile der Story bereits. Ähnlich eben wie bei einem Spiel oder einem Buch, dass schließlich in ein neues Medium übertragen wird.

Deshalb waren die Fans der Show gerade vom Finale von Season 3 überrascht und einige regelrecht wütend. Wer die Vorlage kennt, vermisst nämlich einen integralen Moment rund um den Barden Scanlan. Wie die Macher der Sendung in einem Live Stream aber verraten, wurde bewusst darauf verzichten und die Gründe dafür hängen auch mit Amazon und Season 4 zusammen.

The Bard's Lament

Achtung! Ab hier wird gespoilert! Wir reden nämlich konkret über das Ende von Episode 12 in Staffel 3 von The Legend of Vox Machina und darüber hinaus über eine Szene aus der Vorlage. Überlegt euch also sehr gut, ob ihr ab hier weiterlest.

In der letzten Folge der aktuellen Staffel feiert die Heldengruppe namens Vox Machina viele Siege und Erfolge. Sie haben die Drachen der Chroma Konklave bezwungen und viele von ihnen sind ihren persönlichen Zielen und Beziehungen nähergekommen. Es ist aber auch ein wenig bittersüß, immerhin löst sich die Gruppe danach auf und jeder geht ein wenig seine eigenen Wege.

Das mag bereits tragisch klingen, doch in der Vorlage hat es hier deutlich mehr gekracht. Eine berühmte Folge von Critical Role nennt sich The Bard's Lament also des Barden Klagelied und findet eigentlich direkt nach dem Sieg der Helden über die Drachen-Dame Raishan statt.

Im Verlauf der Schlacht stirbt der stets gut gelaunte Barde Scanlan (Sam Riegel), wird aber etwas später in einem magischen Ritual mit der Hilfe seiner Tochter Kaylie (Matt Mercer in Critical Role /Aisling Franciosi in The Legend of Vox Machina) wiederbelebt. Doch statt sich zu freuen, fährt der Barde zum ersten Mal richtig aus der Haut.

Es folgt eine wahre emotionale Tirade, in der er seinen Freunden aus verschiedenen Gründen vorwirft, sich gar nicht wirklich um ihn zu scheren und er immer nur für gute Witze und lustige Lieder gut zu sein scheint. Eigentlich ist das der Grund, weshalb zumindest Scanlan die Gruppe daraufhin verlässt. Die ganze Szene gibt es hier zu sehen:

Wir wussten nicht, ob eine weitere Staffel kommt

Eine derart wichtige Szene gehört für viele Fans natürlich auf jeden Fall zur Geschichte von Vox Machina. Doch in der animierten Serie gibt es davon nur eine etwas runtergedampfte Variante. Scanlan fällt schon vor dem Kampf gegen Raishan ins Koma und wird mit Kaylies Hilfe aufgeweckt. Den Kampf mit Raishan übersteht er unbeschadet. Danach verkündet er aber, gemeinsam mit Kaylie durch die Welt ziehen zu wollen. Es gibt kein böses Blut und auch der Rest der Bande will ein wenig Zeit für sich.

Im Season Roundtable zum Staffelfinale erklären Sam Riegel und Critical Role CEO Travis Willingham, wie es zu dieser Entscheidung kam. Demnach wusste das Team während der Produktion von Staffeln 3 nicht, ob es eine vierte Season geben wird. Auch im Verlauf der Season wies Willingham mehrmals darauf hin, dass viele Leute zuschauen müssen, damit Amazon die Serie verlängert.

Inzwischen wurde von Amazon eine vierte Staffel offiziell bestätigt. Doch da das bis zuletzt unklar blieb, wurde Scanlans Ausscheiden umgeschrieben. Das Team wollte nicht, dass die Serie derart aufwühlend zu Ende geht, sondern zumindest das Gefühl einer abgeschlossenen Handlung vermitteln – selbst wenn es danach eigentlich noch lange weiterging.

Da Season 4 nun aber sicher kommen wird, ist das Klagelied des Barden vielleicht doch nicht vollends vom Tisch. Die animierte Serie nimmt sich ohnehin vermehrt Freiheiten bei der Nacherzählung der Geschichte und da wäre es durchaus möglich, Scanlans großen Wutanfall an anderer Stelle einzubauen.

Wann die nächste Staffel kommt, wissen wir bisher nicht. Wir rechnen aber mit einem recht langen Produktionszyklus, da Amazon erst vor Kurzem die neue Staffel freigegeben hat. Rechnet also eher mit Ende 2025 oder gar erst 2026 damit.