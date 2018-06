The Magic Order - Netflix stellt sein erstes Comic-Heft von Mark Millar vor

Im vergangen Jahr machte der Streaming-Dienst Netflix mit der Meldung Schlagzeilen, den Comic-Verlag Millarworld zu übernehmen. So möchte man künftig auch den Bereich Comic stärker ausbauen.

Zwar liegt das Augenmerk natürlich weiterhin auf Serien- und Film-Produktionen. Doch nun geht Netflix auch völlig neue und ungewöhnliche Wege: Mit The Magic Order erscheint am 13. Juni 2018 das erste Comic-Heft von Mark Millar (Kick-Ass, Kingsman) in Zusammenarbeit mit Netflix.

Mischung aus Harry Potter und Sopranos

Comic-Autor Mark Millar beschreibt gegenüber dem Magazin CBR die Reihe als eine Mischung aus Harry Potter und Sopranos über eine kriminelle Familie mit magischen Fähigkeiten:

"Tonal ist es tatsächlich nah an Sopranos dran. Es geht um den Patriarchen einer Unterwelt-Familie und seine Sorgen um die eigenen Kinder. Aber es ist dreckig. Alles beginnt mit einer Sex-Szene, man merkt sofort, dass es nicht in Hogwarts spielt."

Comics in Deutschland nur digital erhältlich

Die sechsteilige Mini-Reihe The Magic Order von Image Comics erscheint in erster Linie in den USA. Hierzulande kann man die Comics dennoch als digitale Version über Amazon beziehen.

Laut der Ankündigung von Comic-Autor Mark Millar wird es jedoch keine zweite Auflage der Reihe geben. Sollte also die Erstauflage von »The Magic Order« ausverkauft sein, werden keine weiteren Exemplare gedruckt.

Im Hinblick darauf, dass Netflix ja auch selbst Serien und Filme produziert, wird es künftig vielleicht ja eine Comic-Verfilmung geben - in welcher Form auch immer. Bestätigt ist das aber noch nicht.