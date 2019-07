Für die diesjährige D23 wurde ein offizielles Panel zu The Mandalorian angekündigt. Dieser Termin ist allerdings auch für die Star-Wars-Fans interessant, die die hauseigene Disney-Messe nicht persönlich aufsuchen. Denn zu diesem Zeitpunkt könnte der Trailer zur ersten Live-Action-Serie im Krieg-der-Sterne-Universum endlich mit der Öffentlichkeit geteilt werden.

Geht der erste Trailer im August online?

Ein erster Trailer zur The Mandalorian mit Pedro Pascal (Game of Thrones) in der Hauptrolle wurde bereits auf der Star Wars Celebration 2019 präsentiert - allerdings hinter verschlossenen Türen. Natürlich sickerten abgefilmte Aufnahmen des Materials ins Internet, dennoch hat Disney bis heute keine Teaser oder Trailer zur TV-Serie offiziell veröffentlicht.

Für das offizielle Panel zu The Mandalorian auf der D23 am 23. August wurde ein Auftritt des Showrunners Jon Favreau (Iron Man) und des Autors/Regisseurs Dave Filoni (The Clone Wars, Rebels) mit einigen »besonderen Gästen« angekündigt. Sie werden einen »exklusiven Einblick« in The Mandalorian präsentieren.

Demnach liegt die Vermutung nahe, dass der erste Trailer zur Star-Wars-Serie am 23. August 2019 mit der Öffentlichkeit geteilt werden könnte. In den USA startet The Mandalorian bereits am 12. November 2019 auf Disney+. Demnach wird es höchste Zeit, dass Lucasfilm beginnt, die Werbetrommel zu rühren.

Deutsche Zuschauer müssen sich allerdings noch bis zum Frühjahr 2020 gedulden, um die erste Live-Action-Serie im Krieg-der-Sterne-Universum zu sehen: Erst zu diesem Zeitpunkt wird Disney+ hierzulande verfügbar sein.

Die wichtigsten Infos zu The Mandalorian

Bei The Mandalorian handelt es sich um die erste Live-Action-Serie im Star-Wars-Universum. Das Projekt verantwortet Iron-Man-Regisseur Jon Favreau als Showrunner, während Regisseure wie unter anderem Dave Filoni (The Clone Wars) und Taika Waititi (Thor: Ragnarok) für den Dreh der acht Folgen von Season 1 verantwortlich sind. Die TV-Serie wurde bereits vor dem offiziellen US-Start am 12. November 2019 um eine zweite Staffel verlängert.

In The Mandalorian treten die folgenden Darsteller in Haupt- und Nebenrollen auf:

Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos) als »The Mandalorian«

(Game of Thrones, Narcos) als »The Mandalorian« Gina Carano (Deadpool) als Cara Dune

(Deadpool) als Cara Dune Carl Weathers (Predator) als Greef Carga)

(Predator) als Greef Carga) Giancarlo Esposito (Breaking Bad)

(Breaking Bad) Werner Herzog (Jack Reacher)

(Jack Reacher) Nick Nolte (Gangster Squad)

(Gangster Squad) Omid Abtahi (American Gods) als Dr. Pershing

(American Gods) als Dr. Pershing Emily Swallow (Supernatural)

Die Geschichte von The Mandalorian dreht sich um den titelgebenden Mandalorianer, der in der Zeit nach Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter und vor Episode 7: Das Erwachen der Macht seinen Lebensunterhalt als Söldner und Kopfgeldjäger verdient. Er versucht an den äußeren Rändern der Galaxis seinen Lebensunterhalt zu verdienen, wo sich neben zwielichtigen Gestalten auch Anhänger des gestürzten Galaktischen Imperiums verstecken.

