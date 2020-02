Bereits Mitte März können wir die Pilotfolge der Star-Wars-Serie The Mandalorian sowie Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi erstmals im deutschen Fernsehen anschauen. Denn kurz bevor der neue Abos-Service Disney+ hierzulande startet, zeigt der Fernsehsender ProSieben die beiden Free-TV-Premieren aus der weit, weit entfernten Galaxis.

Wann läuft das Ganze? Laut offizieller Pressemeldung geht's am Sonntag, den 22. März ab 20:15 Uhr los. ProSieben zeigt dann zunächst die erste Mandalorian-Episode und um 20:50 folgt direkt im Anschluss Episode 8. Außerdem läuft schon zuvor ab 17:50 Star Wars Episode 5: Das Imperium schlägt zurück.

Der Rest von Star Wars landet im Bezahl-Abo

All das dient offenbar als Werbeaktion für Disney+, denn der Abo-Service startet zwei Tage später am 24. März. Dort laufen dann auch die weiteren Folgen der ersten Staffel Mandalorian, allerdings plant Disney wohl die Episoden nicht auf einen Schlag zu veröffentlichen, sondern im Wochentakt. Dabei lief die Serie in den USA bereits seit November 2019, alle Folgen sind also bereits fertig. Wer sie sehen will, muss allerdings für das Abo Geld ausgeben.

Im Oktober läuft dann die zweite Staffel von The Mandalorian auf Disney+ an - und zwar zeitgleich in Deutschland und den USA. Da müssen wir also anders als bei Season 1 hierzulande nicht länger warten als andere.

Falls ihr euch fragt, worum es überhaupt in The Mandalorian geht: Die Serie zeigt die Abenteuer eines mandalorianischen Kopfgeldjägers (gespielt von Pedro Pascal) und auch wenn wir nicht zu viel spoilern wollen, auch ein Baby Yoda spielt dabei eine wichtige Rolle.

Was der Abo-Service ansonsten noch zeigen wird, könnt ihr euch in unserem Artikel mit allen Filmen und Serien auf Disney+ anschauen. Was das alles kostet und wie genau es funktioniert haben wir für euch außerdem in einem Artikel mit allen Infos zu Desney+ zusammengefasst.