Dass dieses Mandalorian-Spiel nicht echt ist, macht jeden Star-Wars-Fan garantiert wahnsinnig

Gibt es überhaupt ein Star-Wars-Setting, dass geeigneter für eine Videospielumsetzung ist als The Mandalorian?

Spiele im Star-Wars-Universum sind eine heikle Angelegenheit. Es gibt absolute Hits und Meilensteine, etwa Knights of the Old Republic oder Star Wars Battlefront (das gute, von 2004). Und es gibt richtige Rohrkrepierer wie Kinect Star Wars, Masters of Teräs Käsi oder Star Wars: Yoda Stories. Zwei starke Gegensätze, gut gegen böse, die helle und die dunkle Seite der Macht, ihr merkt schon?!

Aber was ist mit The Mandalorian? Seit dem Serienstart dürften sich viele Fans ein Videospiel mit Mando in der Hauptrolle wünschen. Bislang kam aber noch nichts Offizielles vonseiten der Rechteinhaber. Kein Problem , hat sich ein Mitarbeiter des Battlefield-Entwicklers DICE gedacht, dann mache ich es eben selbst.

Beeindruckende Vision eines Fans

Gavin Marshall, so heißt der nette Herr, dem wir diese Vision zu verdanken haben. Hauptberuflich arbeitet er als UI Technical Designer bei DICE, in seiner Freizeit ist er aber Jedi-Meister. Muss er sein, denn wie hätte er sonst dieses coole Spielkonzept erstellen können?!

Schaut euch alleine mal den fiktiven Screenshot des Planeten Zeronia an! Die Bildschirmanzeigen, das Leveldesign, all die unzähligen Details - auf den ersten Blick sieht dieses Konzept wie ein echtes Spiel aus. Die Anzeige oben rechts verrät, dass es einen Tag-Nacht-Zyklus samt wechselnden Wetterbedingungen geben würde.

Was sehen wir noch? In dem vermeintlichen Mandalorian-Titel könnten wir offenbar zwischen mehreren Waffen wechseln und natürlich auch Thermaldetonatoren werfen. Unten links ist ein für Action-Adventures typisches Schnellzugriffsmenü zu sehen, mit dem wir uns heilen oder andere Items einsetzen können … könnten, pardon.

Ach, ihr merkt schon: Es ist echt schwer, beim Anblick der Bilder und des Videos nicht in Träumerei zu verfallen. Am Ende des Tages bleibt uns aber nur ein kleiner Funken Hoffnung übrig, dass jemand bei Disney und Lucasfilm dieses Konzept zu sehen bekommt. Und Hoffnung hat im Star-Wars-Universum bekanntlich schon häufiger Berge versetzt.

Wie gefällt euch die Mandalorian-Fanvision? Seid ihr auch baff angesichts der astreinen Präsentation, die das Gezeigte wie ein echtes Videospiel aussehen lässt? Würdet ihr euch ein virtuelles Abenteuer mit Mando wünschen? Oder befinden sich ganz andere Stars-Wars-Spiele ganz oben auf eurer Wunschliste, und wenn ja, welche? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!