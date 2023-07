Star Wars Outlaws: Wie groß sind die Planeten? Vergleich mit Assassin's Creed liefert Antwort

Wir interessieren uns doch in Wahrheit eh alle nur für den süßen Nix, oder?!

Seit der Enthüllung von Star Wars Outlaws im Rahmen der großen Ubisoft Forward gibt es zahlreiche Gesprächsthemen rund um das Action-Adventure des französischen Publishers. Worum geht es in der Handlung? Wo positioniert sich Outlaws in der Star-Wars-Timeline? Wie süß kann ein Merqaal namens Nix bitte sein? Und wie groß sind die Planeten, die wir im Laufe des Abenteuers besuchen?

Auf letztere Frage haben wir eine Antwort! Und die Angabe ist sogar recht genau, denn die Entwickler des Spiels haben als Maßstab einen anderen Ubisoft-Titel herangezogen: Assassin's Creed Odyssey.

Es gibt viel zu tun

Wie viele Planeten wir in Outlaws insgesamt besuchen werden, ist noch nicht bekannt. Bislang wurden vier Himmelskörper bestätigt. Auf jedem davon dürfte euch so schnell nicht langweilig werden. Im Gespräch mit dem EDGE-Magazin (Ausgabe 387) zogen die kreativen Köpfe hinter dem Spiel nun den Vergleich:

Ein Planet in Star Wars Outlaws soll etwa zwei bis drei Gebieten von Odyssey entsprechen. Mit Gebiete meinen wir auf der Weltkarte klar voneinander abgetrennte Areale, etwa Phokis, Malis und Euboea. Damit fallen die Planeten in Outlaws also nicht unbedingt gigantisch groß aus, sie sollten aber dennoch das Gefühl von Weitläufigkeit und spielerischer Freiheit gut rüberbringen können.

Die Gebiete in Assassin's Creed Odyssey waren alles andere als klein.

Die Planeten sind allesamt handgebaut und nicht prozedural generiert. Außerdem lies sich Creative Director Julian Gerighty noch weitere Details zu Outlaws entlocken:

In den Kämpfen sollt ihr größtmögliche Freiheit haben, wie ihr vorgeht

Über ein Reputations-System könnt ihr exklusive Quests und sogar Gebiete freischalten.

Es gibt eine Art Kopfgeld, das von feindlichen Fraktionen auf euch ausgesetzt werden kann.

Ihr könnt nicht frei über die Planetenoberfläche fliegen.

Wenn ihr noch mehr über Star Wars Outlaws erfahren wollt, haben wir ein paar richtig spannende Geschichten für euch parat:

Wie bewertet ihr die Größe der Planeten in Star Wars Outlaws? Haltet ihr ein Areal von etwa zwei bis drei AC-Odyssey-Gebieten für ausreichend oder hättet ihr euch größere Ausmaße gewünscht? Von der Größenfrage mal abgesehen: Freut ihr euch auf Outlaws? Oder lässt euch der Ubisoft-Titel bislang noch kälter als ein nackter Spaziergang auf Hoth? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!