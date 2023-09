Nach 7 Jahren verlangen Fans: Eine ausgezeichnete Krimi-Komödie mit Ryan Gosling soll endlich fortgesetzt werden!

The Nice Guys ist grob, zynisch und ziemlich unterhaltsam. Eine Fortsetzung bekam die Krimi-Komödie mit Ryan Gosling und Russell Crowe bis heute nicht. Bildquelle: Concorde Filmverleih

The Nice Guys mit Ryan Gosling und Russell Crowe war an den Kinokassen leider alles andere ein Erfolg. Und das, obwohl viele Kritiker den Film von Regisseur Shane Black lieben!

Auf RottenTomatoes kommt die Krimi-Komödie so zum Beispiel auf einen Durchschnittswert von 91 Punkten, das Publikum zeigte sich mit 79 Prozent nicht ganz so euphorisch. Fest steht aber: In den sieben Jahren seit Release konnte The Nice Guys eine treue Fangemeinde hinter sich versammeln.

Worum geht es in The Nice Guys?

Das ist primär der wirklich wunderbaren Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern Ryan Gosling und Russell Crowe zu verdanken: In der schwarzhumorigen Komödie spielt Gosling einen verwitweten Detektiv und alleinerziehenden Vater namens Holland March, der in einem Fall um eine vermisste junge Frau (Margaret Qualley) verwickelt wird.

Dabei kreuzen sich seine Wege mit dem Auftragsschläger Jackson Healy (Russell Crowe) und zwischen den Beiden entsteht eine unfreiwillige Partnerschaft, als sie sich inmitten einer dubiosen Verschwörung wiederfinden. Den offiziellen Trailer zu The Nice Guys könnt ihr euch wie folgt ansehen:

2:48 The Nice Guys - Kino-Trailer zur Actionkomödie mit Russell Crowe und Ryan Gosling

Fans geben die Hoffnung auf The Nice Guys 2 nicht auf

Jetzt - ganze sieben Jahre später - werden die Rufe nach einer Fortsetzung laut, die Shane Black zum Ende des Films sogar klar und deutlich angeteasert hatte. Die kam jedoch nie zustande, da The Nice Guys bei einem Budget von 50 Millionen Dollar nur 62,2 einspielte und damit ordentlich floppte.

Das dürfte The Nice Guys seinem eher fragwürdig gewählten Starttermin inmitten von Superhelden-Blockbustern wie Captain America: Civil War und X-Men: Apocalypse zu verdanken haben. Als Krimi-Komödie mit hartem R-Rating bedient The Nice Guys außerdem eine Nische, bei der Erfolg an den Kinokassen keineswegs garantiert ist.

Die Chancen für eine Fortsetzung stehen damit (auch heute) nicht allzu gut. Zwischenzeitlich war sogar ein Serien-Reboot um einen neuen Cast geplant, doch darum ist es schon lange verdächtig still geworden. Auf X (ehemals Twitter) drücken jetzt zahlreiche Fans ihre Liebe gegenüber The Nice Guys aus - und erhalten durchaus sichtbaren Zuspruch:

Habt ihr The Nice Guys bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch die schwarzhumorige Krimi-Komödie mit Ryan Gosling und Russell Crowe gefallen? Würdet ihr euch über eine Fortsetzung freuen oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was ist eurer Meinung nach der beste Vertreter des Genres? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!