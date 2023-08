Ist diese Netflix-Serie tot? Trotz 98 Prozent positiver Reviews warten Fans seit drei Jahren auf eine Fortsetzung

Kingdom startete am 25. Januar 2019 erstmals auf Netflix, eine zweite Staffel gibt es bereits, doch die dritte wird mittlerweile schon seit Jahren vermisst. Bildquelle: Netflix

Kingdom gehört zu den besten Netflix-Serien überhaupt und sollte eigentlich sogar fortgesetzt werden. Doch seit mittlerweile drei Jahren ist es verdächtig still um das südkoreanische TV-Abenteuer geworden, das frischen Wind in ein sträflich übersättigtes Genre brachte.

Worum geht es in Kingdom überhaupt?

Kingdom spielt sich nämlich im Korea des 16. Jahrhunderts ab. Über zwei Staffeln hinweg bekamen es die Helden (und Schurken) mit einer Zombie-Plage zu tun, die das gesamte Land an den Rand der Zerstörung brachte. Dabei konnte Kingdom vor allem durch seine komplexen Figuren, mitreißende Handlung und spektakulären Kämpfe überzeugen.

Und das zeigt sich in den Wertungen zur Zombie-Serie: Auf RottenTomatoes kommt Kingdom mit stolzen 98 Punkten daher und Zuschauer zeigen sich mit einer Durchschnittswertung von 91 Prozent vergleichbar großzügig.

1:13 In Kingdom sind die Zombies los - Blutiger Trailer zur Horror-Serie auf Netflix

Hat Netflix Kingdom heimlich eingestellt?

Doch wo bleibt dann die lang erwartete dritte Staffel? Das ist eine verdammt gute Frage, denn allem Anschein nach hat Netflix seine Hit-Serie verdrängt. 2021 erschien noch mit Ashin of the North ein Film-Spin-Off zur Serie, aber neue Folgen gibt es schon seit mittlerweile drei Jahren nicht mehr.

Eine Experten-Seite rechnet deswegen mit dem Schlimmsten: Obwohl Kingdom nie offiziell eingestellt wurde, geht das Portal What's on Netflix davon aus, dass der Zombie-Serie klammheimlich der Stecker gezogen wurde. Ein letztes Update bezüglich Staffel 3 von Kingdom gab es von der Autorin Kim Eun-hee beispielsweise 2020 im Interview mit Soompi.

Aber warum könnte Kingdom eingestellt worden sein? What’s on Netflix spekuliert, dass Kingdom (und speziell Ashin of the North) im direkten Vergleich zu anderen südkoreanischen Produktionen - allen voran Squid Game - schlichtweg nicht die erwünschten Abrufzahlen erreicht hat.

Ob das Warten auf Staffel 3 von Kingdom tatsächlich vergebens ist, lässt sich bis zu einer offiziellen Bestätigung natürlich nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen. Fans der Zombie-Serie sollten aber möglicherweise nicht zu große Hoffnungen hegen, dass irgendwann noch neue Folgen dazu erscheinen.

Was sonst gerade bei Netflix passiert

Übrigens: Hauptdarstellerin Bae Doona ist dafür schon bald in einer anderen ganz anderen Netflix-Produktion zu sehen: dem Star-Wars-Konkurrenten Rebel Moon von Zack Snyder, dessen erster Teil am 22. Dezember 2023 auf dem Streamingdienst erscheint. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Habt ihr die ersten zwei Staffeln von Kingdom bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch die südkoreanische Zombie-Serie gefallen? Würdet ihr euch über eine dritte Season freuen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was ist eurer Meinung nach der beste Zombie-Film oder die beste Zombie-Serie der letzten Jahre? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!