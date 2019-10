Am 25. Oktober 2019 erscheint The Outer Worlds. In Vorbereitung auf den Release hat dessen Entwickler Obsidian Entertainment jetzt die PC-Voraussetzungen bekannt gegeben und erklärt, wie spät das Spiel freigeschaltet wird.

Obsidian geht bei den Systemanforderungen nicht ins Detail, und nennt nur die Mindestvoraussetzungen, sowie die empfohlenen. Es gibt keine Angabe dazu, bei welchen Grafikeinstellungen ihr mit den genannten Systemen wie viele Bilder pro Sekunde erreichen könnt.

Mindestanforderungen

Betriebssystem: Windows 7 (SP1) 64bit

Windows 7 (SP1) 64bit Prozessor: Intel Core i3-3225 oder AMD Phenom II X6 1100T

Intel Core i3-3225 oder AMD Phenom II X6 1100T Arbeitsspeicher: 4GB

4GB Grafikkarte: Nvidia GTX 650 Ti oder AMD HD 7850

Nvidia GTX 650 Ti oder AMD HD 7850 Festplattenspeicher: 40GB

Empfohlen

Betriebssystem: Windows 10 64bit

Windows 10 64bit Prozessor: Intel Core i7-7700k oder Ryzen 5 1600

Intel Core i7-7700k oder Ryzen 5 1600 Arbeitsspeicher: 8GB

8GB Grafikkarte: Nvidia GTX 1060 6GB oder Radeon RX 470

Nvidia GTX 1060 6GB oder Radeon RX 470 Festplattenspeicher: 40GB

Alles, was ihr über The Outer Worlds wissen müsst

Zu diesen Uhrzeiten wird es freigeschaltet

Die Veröffentlichungszeiten zeigt der Entwickler mit einer Grafik an. Das Spiel wird weltweit zur gleichen Zeit erscheinen, der Veröffentlichungstermin ist auf PC und den Konsolen jedoch unterschiedlich. In Deutschland könnt ihr am 25. Oktober bereits mitten in der Nacht um 1 Uhr loslegen. Für Konsolenspieler ist der Launch eine Stunde eher.

Der Day-1-Patch ist auf dem PC im Preload enthalten. Das Spiel wird also kein weiteres Update herunterladen. Nur Käufer der physischen Konsolenversionen sollten vor dem Start den 38GB (Xbox One) beziehungsweise 18GB (PS4) großen Patch downloaden.

Zusammen mit den exakten Startzeiten veröffentlichte das Team von Obsidian Entertainment zudem einen weiteren Trailer, der euch noch einmal einen Einblick in das Gameplay des Rollenspiels gibt. Von den Rüstungsdesigns, über fiese Aliengegner bis hin zum Mondmann gibt euch das Video einen Überblick über das Spiel.