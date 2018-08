The Quiet Man - Fast 45 Minuten Gameplay im Video

Auf Youtube wurden im Rahmen eines Livestreams fast 45 Minuten Gameplay aus dem ungewöhnlichen Action-Spiel The Quiet Man von Square Enix und den ursprünglichen Prey-Machern Human Head Studios veröffentlicht.

Das unten eingebettete Video hat keine sonderlich gute Qualität und ist nur mit japanischer Audiospur verfügbar. Dafür erhält man aber einen ausführlichen ersten Einblick in das ungewöhnliche Spiel um einen taubstummen Protagonisten, das reale Filmsequenzen mit Gameplay-Szenen mischt.

Man sieht nicht nur Story-Ausschnitte, sondern auch das Kampfsystem. Denn der Held legt sich mit zahlreichen Gangstern an. The Quiet Man soll ein kinoreifes, narratives Erlebnis mit kurzer Spielzeit werden, das man in einem Rutsch durchspielen kann. The Quiet Man wird 2019 für PC und PS4 erscheinen. Hier kommt ihr zur Ankündigungs-News mit Trailer.