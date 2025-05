11 Jahre nach seinem Tod in Game of Thrones kehrt ein Star für eine ausgezeichnete Fantasy-Serie als Bösewicht zurück

Staffel 4, Episode 2 »Der Löwe und die Rose« von Game of Thrones wurde am 13. April 2014 zum ersten Mal ausgestrahlt. Bildquelle: HBO

Joffrey Baratheon gehört zweifelsohne zu den besten Bösewichten von Game of Thrones. Mittlerweile ist es knapp elf Jahre her, seit der diabolischer Serien-Charakter (unter großem Beifall der Fans) das Zeitliche segnete.

Danach verschwand sein Darsteller Jack Gleeson eine ganze Weile von der Bildfläche, um sich primär seinem Studium von Philosophie und Theologie zu widmen. Die Schauspielerei gab er aber nicht völlig auf und stand beispielsweise für diverse Theateraufführungen auf der Bühne.

In den letzten Jahren sieht man den mittlerweile 33-jährigen Darsteller aber auch wieder mehr vor der Kamera. So trat Gleeson zum Beispiel in der Kinderserie Fünf Freunde als Bösewicht auf oder war im Actionfilm Saints & Sinners mit Liam Neeson zu sehen.

Von Game of Thrones zu The Sandman

Jetzt steht ein Auftritt von Jack Gleeson an, der für Fantasy-Fans besonders spannend sein dürfte. Die ausgezeichnete Fantasy-Serie The Sandman geht ab dem 3. Juli 2025 bei Netflix in die zweite und letzte Staffel und hier ist der Joffrey-Darsteller erneut als eine Art Schurke zu sehen.

Fairerweise ist Puck in der Comicvorlage kein klassischer Bösewicht, geht aber zumindest stark in diese Richtung. Bei ihm handelt es sich um eine Art Feenwesen beziehungsweise Kobold, der für seine miesen Späße auf den Kosten anderer berüchtigt ist. Die Figur ist durchaus mit dem nordischen Gott des Schabernacks Loki zu vergleichen.

Übrigens sind neben Jack Gleeson natürlich noch weitere Darsteller aus George R.R. Martins Fantasy-Universum zu sehen. Schon in Staffel 1 trat Brienne-Darstellerin Gwendoline Christie in der Rolle von Lucifer auf, während zu Staffel 2 nun Barry Sloane als The Prodigal stößt: Er wird in der dritten Season von House of the Dragon Ser Adrian Redfort spielen.

1:12 Sandman: Netflix enthüllt den Release-Termin für Staffel 2 des Fantasy-Highlights

Wann startet Staffel 2 von The Sandman bei Netflix?

Staffel 2 von Sandman erscheint bei Netflix in zwei Teilen:

Volume 1 startet am 3. Juli 2025 mit sechs Episoden

Volume 2 folgt am 24. Juli 2025 mit fünf Episoden

The Sandman wird keine Staffel 3 bekommen und mit der neuen Season offiziell beendet. Das soll jedoch nichts mit den schweren Vorwürfen des Comic-Schöpfers Neil Gaiman zu tun haben, diese Entscheidung wurde laut den Verantwortlichen schon vor mehreren Jahren aus kreativen Gründen getroffen.