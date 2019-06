Das Cthulhu-Detektivspiel The Sinking City spaltet zum Release die Meinung der Tester: An kaum einem Spiel dieses Jahr scheiden sich so sehr die Geister. Der Wertungsspiegel bei Metacritic reicht von sehr guten 85 bis hin zu mageren 50 Punkten. Die Kollegen von GameSpot vergeben für die PS4-Fassung sogar nur 30 Punkte!

Im GameStar-Test von The Sinking City erreicht das Lovecraft-Abenteuer eine Wertung von 74: Die tolle Atmosphäre, spannende Figuren und die komplexen Fälle überzeugen - das klobige Kampfsystem und die nervige Speichermechanik dagegen weniger.

Das sagen andere Tester

Die Website Destructoid vergibt eine 85 und schreibt:

"Wenn man über die schwachen Kämpfe hinwegsieht, kann man eine solide Detektivgeschichte erleben, die euch harte Entscheidungen treffen lässt und nicht bei der Hand nimmt. Wer darauf Lust hat und auch noch ein Lovecraft-Fan ist, sollte The Sinking City nicht verpassen."

Am anderen Ende des Spektrums findet PC Gamer ganz andere Worte und vergibt eine 66. Dazu heißt es:

"Die gelegentlich unterhaltsame Detektivgeschichte wird getrübt von einer mäßig geschriebenen Geschichte, einem Kampfsystem zum auswendig lernen und einer eintönigen Open World."

Internationale Test-Wertungen zu The Sinking City

*Stand: 27. Juni um 15:00 Uhr