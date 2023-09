Nach 39 kehrt ein bizarrer Superhelden-Trash zurück und dabei ist ein Herr-der-Ringe-Star kaum wiederzuerkennen

Nicht der Held, den wir brauchen, aber der, den wir verdienen: The Toxic Avenger. Bildquelle: Troma

Vor fast 40 Jahren hat wahrscheinlich niemand damit gerechnet, dass ausgerechnet The Toxic Avenger ein waschechtes Hollywood-Remake spendiert bekommt. Mit einem Budget von 500.000 US-Dollar gedreht, mauserte sich die Trash-Perle zu einem regelrechten Kult-Klassiker, der sich schon Jahrzehnte vor dem großen Superhelden-Hype lustig machte.

Jetzt kehrt The Toxic Avenger ins Kino zurück und feiert schon am 21. September 2023 seine Weltpremiere beim Fantastic Fest - einen deutschen Starttermin gibt es allerdings noch nicht. Die Neuauflage soll dem Original in Bezug auf seinen Gewaltgrad und die Darstellung von Nacktheit in Nichts nachstehen, auch wenn Fans kein 1:1-Remake erwarten sollten.

Von wem und mit wem kommt die Trash-Neuauflage?

Für die Regie ist übrigens Macon Blair verantwortlich, der zuvor primär vor der Kamera zu sehen wir - wie zum Beispiel bei Oppenheimer, Reservation Dogs oder Swamp Things. Der Cast von The Toxic Avenger ist aber definitiv nicht von schlechten Eltern, sind unter anderem Darsteller wie Peter Dinklage (Game of Thrones), Elijah Wood (Herr der Ringe), Kevin Bacon (Footloose) und Taylour Paige (Zola) involviert.

Einen offiziellen Trailer gibt es zwar nicht, aber dafür schon mal erste Bilder, auf denen Frodo-Darsteller Elijah Wood kaum wiederzuerkennen ist - die Parallelen zu Danny DeVitos Pinguin aus Batmans Rückkehr sind kaum zu übersehen und ja, Tyrion-Lennister-Darsteller Peter Dinklage steckt wirklich in einem Tutu:

Falls ihr euch jetzt fragt, worum es in The Toxic Avenger überhaupt geht: In der Neuauflage dreht sich die Handlung um den Hausmeister Winston Gooze (Peter Dinklage) der in ein Giftmüllfass fällt und sich daraufhin in den titelgebenden … Superhelden verwandelt. Daraufhin erklärt er den korrupten Mächten seiner Heimatstadt den Krieg.

Den Trailer zum Original aus der Trash-Schmiede-Troma könnt ihr euch wie folgt ansehen:

Habt ihr den originalen The Toxic Avenger bereits gesehen und wenn ja, wie gut gefällt euch die mittlerweile fast 40 Jahre alte Trash-Perle aus dem Hause Troma? Freut ihr euch darüber, dass der Film eine Neuauflage mit Star-Power beschert bekommt oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!