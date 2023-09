Harry-Potter-Star als Marvel-Held? Ein großer Fan-Traum soll jetzt tatsächlich in Erfüllung gehen

Nachdem Fans jahrelang gehofft und drauf gewartet haben, könnte Daniel Radcliffe tatsächlich in einem Marvel-Film mitspielen - und zwar in Deadpool 3.

Daniel Radcliffe wurde angeblich für Deadpool 3 gecastet. Welchen Part er dabei übernehmen soll und wie groß seine Rolle ist nicht bekannt. Fest steht aber zumindest schon einmal: Damit würde allemal ein Traum vieler Marvel- und auch Harry-Potter-Fans in Erfüllung gehen.

Schon seit Jahren sehen zahlreiche Mitglieder der MCU-Community in Radcliffe den perfekten Nachfolger für Hugh Jackman als Wolverine - unsere Kollegen von Moviepilot berichteten zum Beispiel schon 2019 darüber. Das geht sogar so weit, dass der Harry-Potter-Darsteller regelmäßig in Interviews darauf angesprochen wird.

Daniel Radcliffe als einer von vielen Wolverines?

Damit wäre es alles andere als abwegig, dass Deadpool 3 diese Idee zumindest als Meta-Witz aufgreift. Immerhin kehrt auch Hugh Jackman persönlich für den Film nochmal als Wolverine zurück, nachdem er mit Logan eigentlich mit der Rolle abgeschlossen hatte.

Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass Daniel Radcliffe tatsächlich zum neuen Wolverine des Marvel Cinematic Universe wird, doch wenn sich ein Film darüber direkt lustig machen sollte, dann wäre der dritte Deadpool die offensichtlichste Wahl dafür.

Offiziell bestätigt ist Daniel Radcliffes Superhelden-Debüt zwar nicht, die Info stammt aber von dem für gewöhnlich sehr gut informierten Insider Daniel Richtman. Dass der Schauspieler aus den Harry-Potter-Filmen dafür sowas von in Form wäre, würde sogar ein kürzlich viral gegangenes Foto von Radcliffe zeigen:

Was Marvel-Fans von Deadpool 3 erwarten dürfen

Ohnehin sollen wir in Deadpool 3 eine ganze Palette an vertrauten Gesichtern wiedersehen: Von den X-Men und sogar Channing Tatum als Gambit über Liev Schreiber als Sabretooth bis zu Jennifer Garner in der Rolle von Elektra und natürlich alte Bekannte aus den vorangegangen Deadpool-Filmen (wie Vanessa, Dopinder, Blind Al, Negasonic Teenage Warhead, Yukio und Peter). Nur auf einen Fan-Liebling müssen wir offenbar verzichten!

Außerdem ist Deadpool wohl nicht der einzige Deadpool in Deadpool 3: Unterschiedlichste Varianten, die Comic-Leser natürlich längst kennen, wie zum Beispiel Dogpool, Kidpool oder Lady Deadpool haben Gerüchten zufolge ebenfalls eine Rolle im Film zu spielen.

Wie das alles zusammenpasst? Deadpool 3 will aktuellen Infos zufolge direkt thematisieren, wie Ryan Reynolds Söldner mit der großen Klappe im Marvel Cinematic Universe landet. Dabei spielen unterschiedliche Dimensionen und alternative Zeitlinien eine Schlüsselrolle, bei denen auch TVA-Agent Mobius (Owen Wilson) aus der Loki-Serie seine Finger im Spiel hat.

Den offiziellen Trailer zu Staffel 2 von Loki findet ihr übrigens hier:

0:45 Loki: Marvel bereit mit einem neuen Trailer auf den baldigen Start von Staffel 2 vor

Deadpool 3 soll am 3. Mai 2024 in den Kinos starten. Ob dieser Release-Termin in Anbetracht des anhaltenden Hollywood-Streiks haltbar ist, darf aber guten Gewissens angezweifelt werden. Fans sollten allemal mit einer Verschiebung rechnen, während sich Drehbuchautoren und Schauspieler für bessere Löhne und fairere Arbeitsbedingungen einsetzen.

Was haltet ihr von dem Gerücht, dass Daniel Radcliffe in Deadpool 3 zum Marvel Cinematic Universe stoßen soll? In welcher Superhelden-Rolle würdet ihr den Harry-Potter-Darsteller gerne sehen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Deadpool 3 und freut ihr euch über Hugh Jackmans Rolle als Wolverine? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!