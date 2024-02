The Walking Dead: Nach über 10 Jahren wird eine der beliebtesten Fan-Theorien offiziell zerschlagen

The Walking Dead ist kein Alptraum. Bildquelle: AMC

Es ist eins der unbeliebtesten Tropes: »Alles war nur ein Traum!«. Was in der Theorie überraschen soll, fühlt sich meistens eher ziemlich unbefriedigend an – na toll, wir haben gerade zehn, zwanzig oder noch mehr Stunden in eine Geschichte investiert und dann ist am Ende eigentlich gar nichts passiert.

Einige Fans hatten vermutet (oder befürchtet), dass auch The Walking Dead ihnen irgendwann mit diesem Plottwist den Teppich unter den Füßen wegzieht. Doch die Zombieapokalypse findet in der Serie wirklich statt, stellt der Chef der Serie jetzt ausdrücklich klar.

Absage an Fan-Theorie

Grundsätzlich klang die Theorie nicht völlig abwegig, deshalb geistert sie auch schon seit vielen Jahren durch die Foren: Rick Grimes erwacht zu Beginn der Serie aus dem Koma und findet schnell heraus, dass die Welt untergegangen ist, während er sich von einer Verletzung erholte.

1:50 The Walking Dead: The Ones Who Live - Neuer Trailer läutet die Rückkehr von Rick und Michonne ein

Es hätte also auch nur ein böser Traum sein können – was allerdings nicht erklärt hätte, warum die Serie und ihre Spin-Offs auch andere Perspektiven als die von Rick zeigen. Der ehemalige Showrunner Scott Gimple, inzwischen CCO von The Walking Dead, stellte jetzt auch nochmal gegenüber Comicbook.com klar:

(...) ich mag Leute, die immer noch glauben, dass Rick noch in diesem Bett im Koma liegt. Ich meine, das ist immer so … Es ist wie im Comic. Das ist kein Spoiler. Er ist wach.

Es wird also am Ende kein friedliches Erwachen geben: Nach elf Staffeln ist die Hauptserie zwar bereits beendet, aber die Story von Rick und Michonne geht bald im Spin-Off »The Ones Who Live« weiter. Ihr könnt uns ja mal eure eigene Lieblingstheorie zum Abschluss von The Walking Dead in die Kommentare schreiben! Mehr zu den kommenden Spin-Offs erfahrt ihr hier:

Die Serie The Walking Dead basiert auf dem gleichnamigen Comic von Autor Robert Kirkman, der nach wie vor direkt an den TV-Umsetzungen beteiligt ist. Er hat auch an den Telltale-Adventures mitgewirkt, die im selben Universum spielen und teilweise bekannte Serienfiguren zurück brachten. Nach der Pleite von Telltale sorgte er dafür, dass die dritte Staffel trotzdem noch fertig entwickelt wurde.