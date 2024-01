The Walking Dead: Die neue Serie um Rick Grimes bricht schon jetzt einen kleinen Rekord

The Ones Who Live wird die bis dato teuerste TWD-Serie. Bildquelle: AMC

Am 26. Februar 2024 geht es mit The Walking Dead: The Ones Who Live los (übrigens auch in Deutschland). Und dabei kehren nach Jahren des Wartens endlich Rick Grimes und Michonne zurück. Für das Wiedersehen mit den beiden Fanlieblingen hat der US-Sender AMC offenbar ordentlich was springen lassen.

Denn das Budget von The Ones Who Live bricht einen kleinen Rekord - zumindest, was die TV-Serien des TWD-Universums angeht. Mit 13,7 Millionen US-Dollar pro Folge summieren sich die Kosten der sechs Episoden starken nämlich auf insgesamt 82 Millionen. Damit ist die Rick-Serie gleich fünfmal teurer als das Original! Die Daten stammen übrigens aus einem Eintrag der New Jersey Economic Development Authority.

So viel hat The Walking Dead bisher gekostet

Zum Vergleich: Die TWD-Hauptserie kam anfangs mit nur 3,4 Millionen US-Dollar pro Folge aus (via Collider). Später kürzte AMC das Budget sogar auf 2,75 bis 3 Millionen pro Episode ein. Den darauffolgenden Spin-Offs wie Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond und Tales of the Walking Dead stand sogar noch weniger Geld zur Verfügung - wie Forbes berichtet.

Dafür hat AMC bei The Walking Dead: Dead City schon tiefer in die Taschen gegriffen: Das Spin-Off um Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan) kommt auf 12 Millionen US-Dollar pro Folge und damit eine Summe von 72 Millionen für die erste Staffel. Die Kosten der Daryl-Dixon-Serie sind nicht bekannt, die dürften aber ähnlich hoch ausfallen.

Warum die neue TWD-Serie jetzt noch teurer wird? The Walking Dead war mal die größte TV-Serie, die im Fernsehen läuft, doch die Zeiten sind mittlerweile vorbei. AMC muss sich gegen eine immer stärker werdende Konkurrenz behaupten, während Serien allgemein immer aufwändiger und kostspieliger werden.

Außerdem dürften alleine schon die Gagen von Andrew Lincoln und Danai Gurira einen nicht zu unterschätzenden Anteil des Budgets einnehmen. Ursprünglich sollten die beiden für eine Filmtrilogie zurückkehren, bis aus The Ones Who Live eine TV-Serie wurde.

2:04 The Walking Dead: Nach 5 Jahren ist Rick Grimes endlich im Trailer zu seiner Solo-Serie zurück

Im direkten Vergleich zu anderen modernen TV-Serien kommt The Walking Dead: The Ones Who Live übrigens noch immer verhältnismäßig günstig davon. Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht kommt zum Beispiel auf 58 Millionen Dollar pro Episode, während sich Netflix die vierte Staffel Stranger Things 30 Millionen pro Folge hat kosten lassen.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an The Walking Dead: The Ones Who Live? Freut ihr euch auf die Rückkehr von Andrew Lincoln als Rick Grimes und Danai Gurira als Michonne oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Wie gut gefallen euch die Spin-Offs um Negan, Maggie und Daryl? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!