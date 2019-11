Der US-Sender AMC baut sein The Walking Dead-Universum weiter aus: Während sich die Hauptserie nach der ersten Hälfte der 10. Staffel in die Winterpause verabschiedet, kündigt sich für nächstes Frühjahr ein neues Spin-off an. Das zweite Projekt nach Fear the Walking Dead trägt den neuen Titel World Beyond und stellt eine neue Generation in den Mittelpunkt der Handlung.

10 Jahre nach der Zombie-Apokalypse

Die Serie setzt rund zehn Jahre nach der nach der Zombie-Apokalypse ein und spielt diesmal in Virginia. Hinter hohen Mauern hat eine Gruppe Jugendlicher in einem geschützten Gebiet ein Stück Normalität genossen. Trotz des Wissens um die Untoten und Beißer, haben diese nie persönlichen Kontakt mit den Zombies gehabt. Als jedoch der Vater der jungen Iris (Aliyah Royale) in Schwierigkeiten steckt, beschließt sie mit ihren Freunden, die sicheren Mauern zu verlassen.

In den Hauptrollen spielt neben den Jungschauspielern auch die Emmy-Gewinnerin Julia Ormond (Benjamin Button) mit. Die stellt eine charismatische Anführerin namens Elizabeth dar. An ihrer Seite sind Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston und Nico Tortorella dabei. Showrunner der neuen Serie ist Matt Negrete, gemeinsam mit Produzent Scott M. Gimple des gesamten Franchise.

World Beyond im Frühjahr 2020 auf Amazon

Amazon schickt die neue Zombie-Serie The Walking Dead: World Beyond im Frühjahr 2020 an den Start. Zwar steht noch kein konkreter Release-Termin fest, jedoch dürfte das Spin-off auf einen ähnlichen Zeitpunkt fallen, wie die Rückkehr der Hauptserien mit der zweiten Hälfte der 10. Staffel. Die wurde soeben von dem US-Sender AMC auf den 23. Februar 2020 festgelegt.

Hier könnt ihr den neuen Trailer zu World Beyond mit Julia Ormond sehen:

