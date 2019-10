Zum heutigen Start der neuen 10. Staffel der Zombie-Serie The Walking Dead halten die Serien-Macher eine Überraschung für die Fans bereit: Die TV-Serie wird frühzeitig um eine 11. Staffel verlängert und bringt den beliebten Charakter Maggie Rhee (Lauren Cohan) zurück.

Auf der diesjährigen New York Comic-Con am vergangenen Wochenende bestätigt Schauspielerin Lauren Cohan ihre offizielle Rückkehr als Maggie zu The Walking Dead. Die Schauspielerin verkörperte den Charakter bereits seit der 3. Staffel und verließ die Serie nach der 9. Staffel.

Nachdem ihre eigene neue TV-Serie Whiskey Cavalier nach nur einer Staffel wieder eingestellt wurde, konnte der US-Sender sie für eine Rückkehr in die Zombie-Serie überreden.

Michonne geht - Dante kommt

Währenddessen müssen sich die Zuschauer auf den bevorstehenden Weggang von Michonne-Darstellerin Danai Gurira gefasst machen. Die Schauspielerin gehört seit der dritten Staffel zum Team der Überlebenden der Zombie-Invasion und kämpfte bis zuletzt an der Seite von Rick gegen die Untoten. Nach Rick Grimes (Andrew Lincoln) verabschiedet sich somit eine weitere wichtige Figur aus den Comic-Vorlagen.

Dafür kündigt Showrunnerin Angela Kang mit Dante (gespielt von David Shae) einen neuen Charakter an, der in den Comics von Robert Kirkman in Maggie verliebt ist. In den neuen Folgen soll er als neue Führungskraft in Erscheinung treten.

The Walking Dead: Trailer zur weiteren Spin-off Serie auf Amazon Prime

Staffel 10 kündigt Kampf gegen The Whisperer an

Die neue Staffel der TV-Serie The Walking Dead geht am heutigen Montag, 07. Oktober 2019 auf dem Pay-TV-Sender Fox an den Start - nur wenige Stunden nach der US-Premiere.

Während sich die Gruppe gegen die neuen gefährlichen Gegenspieler The Whisperers formieren, übernimmt Negan (Jeffrey Dean Morgan) als ehemaliger Anführer der Saviors wohl eine entscheidende Rolle. Schließlich müssen sich Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Michonne (Danai Gurira) und die restlichen Überlebenden der Zombie-Invasion gegen die Whisperers wappnen, die weiterhin Angst und Schrecken verbreiten.