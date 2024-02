The Walking Dead erfüllt nach 11 Jahren den Wunsch vieler Fans, an den sich die Hauptserie nie rangetraut hat

Na ... endlich? Bildquelle: AMC

The Walking Dead ist nicht totzukriegen. Nachdem bereits Negan und Daryl ihre persönlichen Spin-offs spendiert bekommen haben, sind jetzt Rick Grimes und Michonne dran: Die neue Serie The Ones Who Live ist gerade erst gestartet und das gleich mal mit einem Knall.

Denn jetzt wird endlich einer der wichtigsten Momente aus der direkten Comic-Vorlage adaptiert, auf den nicht nur Fans, sondern auch Hauptdarsteller Andrew Lincoln jahrelang gewartet haben. Um was es geht?

Habt ihr die erste Folge, die seit dem 26. Februar 2024 in Deutschland bei MagentaTV läuft, könnt ihr ohne Bedenken weiterlesen. Für alle anderen gibt es hier eine letzte Spoiler-Warnung! Werft hier vielleicht nochmal einen Blick auf den offiziellen Trailer zu The Ones Who Live:

1:52 The Walking Dead: The Ones Who Live - Neuer Trailer zur Serien-Rückkehr von Rick Grimes

Ab hier gibt's einen dicken Story-Spoiler!

In der ersten Episode von The Ones Who Live verliert Rick tatsächlich eine Hand. Dafür ist allerdings keiner seiner Widersacher verantwortlich (in den Comics schnitt ihm der Governor die Hand ab), sondern Rick persönlich.

Was hinter dieser drastischen Entscheidung steckt? Nachdem sich Andrew Lincoln in Staffel 9 von The Walking Dead verabschiedete, erklärte man Ricks Abwesenheit dadurch, dass er von der Civic Republic gefangen gehalten wurde.

Rick unternahm über die Jahre hinweg insgesamt fünf Fluchtversuche, um zurück zu Alexandria und seiner Familie zu kommen - doch jedes Mal ohne Erfolg. Beim vierten Mal war Rick mit einer Handschelle an einen Soldaten der Civic Republic gekettet.

Als Rick dabei erneut eine Chance auf eine mögliche Flucht wittert, hackt er sich seine linke Hand selbst mit einer Axt ab und … desinfiziert die Wunde in den Flammen eines brennenden Untoten. (Wir hinterfragen das an dieser Stelle mal nicht weiter.) Allerdings wird Rick schnell von der CRM eingeholt, die ihm eine Prothese verpasst und ihn weiter für sich arbeiten lässt.

The Walking Dead: The Ones Who Live macht Rick Grimes (Andrew Lincoln) eine Hand kürzer, aber die CRM sorgt für Ersatz. Bildquelle: AMC

Warum Rick seine Hand bisher nie verlieren durfte

Damit verpasst The Ones Who Live einem der wichtigsten Momente aus der Comic-Vorlage einen neuen Twist. Zuvor hatte sich die Hauptserie aus praktikablen Gründen nicht herangetraut, weil es sehr teuer und aufwändig gewesen wäre, eine Hauptfigur um einen Körperteil kürzer zu machen.

Dabei hatten sich Andrew Lincoln persönlich (wie zum Beispiel 2017 via ScreenRant) und auch viele Fans dafür ausgesprochen, dass Rick wie in den Comics endlich seine Hand verlieren sollte. Die TV-Serie hat lediglich immer wieder darauf angespielt - zum Beispiel, als Negan ihm damit drohte, Rick seine Hand in Jadis’ Arena verletzte oder er regelmäßig mit Bandagen an seiner Hand herumlief.

Als vor mittlerweile elf Jahren es Rick und Co. in Staffel 3 mit dem Governor zu tun bekamen, nutzte The Walking Dead die Gelegenheit nicht. In den Comics hackte der Governor Ricks Hand einzig und allein aus dem Grund ab, um einen Standpunkt zu verdeutlichen.

In den Comics hatte Rick Grimes schon Jahre zuvor seine Hand einbüßen müssen. Bildquelle: Cross Cult

Warum Rick seine Hand erst jetzt verliert

In einem neuen Interview mit Entertainment Weekly verrät Showrunner Scott M. Gimple, warum Rick nun in The Ones Who Live seine Hand verlieren durfte. Gimple zufolge ist dafür vor allem Andrew Lincoln verantwortlich, der sich seit Jahren nicht nur für diese Entwicklung aussprach, sondern darauf eigentlich sogar bestand.

Außerdem verdeutlicht diese drastische Maßnahme, wie wichtig es Rick tatsächlich ist, der CRM zu entkommen und zurück zu seiner Familie zu finden. Das ist immerhin auch das große Thema von The Ones Who Live: Wie Rick und Michonne wieder zueinander finden.

Die neuen Folgen von The Walking Dead: The Ones Who Live erscheinen im wöchentlichen Rhythmus jeweils montags bei MagentaTV.

Habt ihr bereits die erste Folge von The Walking Dead: The Ones Who Live gesehen und wenn ja, wie gut hat sie euch gefallen? Wie zufrieden seid ihr mit der Hauptserie und auch den beiden Spin-offs um Negan und Daryl Dixon? Was würdet ihr euch für die Zukunft von The Walking Dead wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!