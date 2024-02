Heute geht The Walking Dead weiter: Die neue Serie bringt Rick Grimes zurück und haut Kritiker vom Hocker

Rick Grimes ist zurück und legt in seiner neuen Serie sofort gut los. Bildquelle: AMC Studios

Fünf lange Jahre mussten sich Fans von The Walking Dead gedulden, ehe sie das einstige Aushängeschild der Zombie-Kultserie wieder auf dem Bildschirm sehen. In der am 26. Februar 2024 in Deutschland gestarteten Spin-Off-Serie The Ones Who Live ist Rick Grimes (Andrew Lincoln) endlich zurückgekehrt.

Taugt die Serie was? Ersten Reaktionen nach zu urteilen: Ja, und wie! Wir haben uns für euch umgeschaut, Reaktionen gesammelt und fassen zusammen, was an The Ones Who Live gelobt und was bemängelt wird.

Bevor wir loslegen, bringen wir uns noch gemeinsam mit dem neuen Trailer in die richtige Stimmung:

1:52 The Walking Dead: The Ones Who Live - Neuer Trailer zur Serien-Rückkehr von Rick Grimes

Worum geht es in The Ones Who Live?

Spoiler-Warnung: Wenn ihr The Walking Dead noch nicht geschaut habt, das aber noch auf eurer To-Do-Liste steht, solltet ihr jetzt besser nicht weiterlesen!

Nachdem Rick Grimes lange Zeit für tot gehalten wurde, erhält Michonne plötzlich Hinweise darauf, dass ihr Geliebter doch noch am Leben ist. Deshalb begibt sie sich auf die Suche nach ihm. Rick muss indessen schauen, wie er alleine in der gefährlichen Umgebung zwischen Zombies und der mysteriösen Civic Republic, die ihn gefangen hält, überlebt.

Alle Erwartungen übertroffen - das sagen Fans

The Ones Who Live kommt kurz nach dem Start auf Rotten Tomatoes auf einen äußerst sehenswerten Zuschauer-Score von 95 Prozent positiven Bewertungen. Auch die Kritiker sind mit 87 Prozent äußerst wohlwollend.

Widmen wir uns zunächst den Fans. Die loben vor allem einen Aspekt an der Spin-Off-Serie immer wieder: die Performance von Andrew Lincoln als Rick Grimes. Nicht wenige fordern gar, dass der Darsteller für sein TWD-Comeback einen Award erhalten sollte.

Auch sonst ist von nahe der Perfektion bis hin zu alle Erwartungen übertroffen und sehr intensiv, emotional, erschütternd alles an Lob vertreten.

In The Ones Who Live macht sich Michonne auf die Suche nach Rick. Bildquelle: AMC Studios

Ein Kraftpaket, aber keine Neuerfindung - das sagen Kritiker

Etwas kritischer sind da schon die, nun ja, Kritiker eben, was ja auch ihr Job ist. Michel Ghanem von TheWrap lobt ihn seinem Fazit ebenfalls die schauspielerischen Leistungen der Hauptakteure, erwähnt aber auch, dass die Serie das Rad nicht neu erfindet:

Im besten Fall ist es [die Serie] ein Kraftpaket, das zeigt, wie gut [Andrew] Lincoln und [Danai] Gurira in diesen Rollen sind. Aber erwarten Sie keine radikale Neuerfindung des Franchise.

Cameron Bonomolo von ComicBook.com erkennt in The Ones Who Live viele Einflüsse anderer Serien, was ihm zu gefallen scheint:

The Ones Who Live funktioniert wie ein Verschwörungsthriller vor dem Hintergrund der Post-Zombie-Apokalypse. Als Mischung aus Prison Break und World War Z ist das hier The Walking Dead in der Größenordnung eines Zombiefilm-Blockbusters.

Auch unser Schwesterportal Filmstarts hat sich die ersten drei Folgen von The Ones Who Live ganz genau angeschaut und für euch analysiert. Ihr Fazit zur Rückkehr von Rick Grimes: Ein Geschenk für Walking-Dead-Fans!

In Deutschland könnt ihr The Ones Who Lives seit dem 26. Februar 2024 exklusiv auf dem Streaming-Dienst MagentaTV sehen.

The Walking Dead ist übrigens auch abseits des Spin-Offs noch immer ein heißes Gesprächsthema. Erst kürzlich wurde etwa eine der beliebtesten Fan-Theorien ganz offiziell ins Reich der Legenden verwiesen. Außerdem gibt es ambitionierte Pläne für die Zukunft der Marke - ganz nach dem Vorbild von Marvel.

Habt ihr schon in The Ones Who Live reingeschaut? Wenn ja, wie gefällt euch die Serie? Was begeistert euch, was stört euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!