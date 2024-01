Endlich wird eine der besten Zombie-Reihen fortgesetzt, vielleicht sogar als neue Trilogie

Fans mussten lange auf eine Fortsetzung zu 28 Days Later warten, jetzt kommen vielleicht sogar drei. Bildquelle: Searchlight Pictures

Für 28 Months Later ist es viel zu spät, für 28 Years Later zu früh. Trotzdem soll jetzt endlich die kultige Zombie-Reihe fortgesetzt werden, die 2002 mit 28 Days Later ihren Anfang fand - wie The Hollywood Reporter berichtet. Und zwar nicht von irgendwem, sondern von Danny Boyle und Alex Garland höchstpersönlich!

Damit kehren sowohl der Regisseur als auch der Drehbuchautor zurück, die vor 22 Jahren die wandelnden Toten auf der Kinoleinwand wieder richtig furchteinflößend machten. (Ja, genau genommen geht es in 28 Days Later nicht um Zombies, aber wir verstricken hier uns mal nicht in Details.)

225 Millionen für drei neue Filme

Aktuell suchen Danny Boyle (Slumdog Millionaire) und Alex Garland (Ex Machina, Annihilation) nach einem interessierten Filmstudio oder Streamingdienst, um ein Zuhause für 28 Years Later zu finden. Dabei ist nicht nur eine Fortsetzung, sondern sogar eine völlig neue Trilogie geplant: Dabei würde Boyle den ersten Film drehen und Garland alle drei schreiben, während für jeden Teil ein Budget von 75 Millionen US-Dollar angesetzt wird.

Die Chancen dürften gut stehen, dass Boyle und Garland mit der Wiederbelebung ihrer Kult-Zombie-Reihe Erfolg haben: 2002 konnte 28 Days Later mit einem Einspielergebnis von 85 Millionen US-Dollar sein schmales Budget von acht Millionen verzehnfachen. Die Fortsetzung 28 Weeks Later kam bei einem Budget von 15 Millionen Dollar noch immer auf ein Einspielergebnis von 65 Millionen.

28 Days Later gilt als moderner Meilenstein für das Zombie-Genre und kommt zum Beispiel bei Rotten Tomatoes auf einen Durchschnittswert von 87 Prozent bei Kritikern und 85 von Zuschauern. 28 Weeks Later fällt im direkten Vergleich mit 72 beziehungsweise 66 Punkten schwächer aus - fairerweise waren Boyle und Garland dabei tatsächlich auch nicht involviert.

Welche Fragen noch offen bleiben

Details zu einem Kinostart oder Release bei einem Streamingdienst lassen derzeit noch auf sich warten. Ebenso ist nicht bekannt, aus welchen Darstellern sich der Cast zusammensetzt und ob zum Beispiel sogar Cillian Murphy (Oppenheimer, Sunshine) oder Naomie Harris (Moonlight, Skyfall) zurückkehren.

Bezüglich der konkreten Handlung haben Boyle und Garland außerdem viel Spielraum: Während sich die ersten beiden Filme ausschließlich in Großbritannien abspielen, breitete sich im Finale von 28 Weeks Later der Rage-Virus auf der ganzen Welt aus. Bezüglich konkreter Details müssen sich Fans aber noch weiter in Geduld üben.

Habt ihr 28 Days und Weeks Later bereits gesehen und wenn ja, wie gut haben euch die beiden Filme gefallen? Freut ihr euch darüber, dass jetzt endlich doch noch eine Fortsetzung (vielleicht sogar als Trilogie) kommen soll oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!