The Walking Dead - Wichtiger Charakter kündigt seinen baldigen Ausstieg an

Fans von The Walking Dead müssen nun stark sein: Die Zombie-Serie verliert seinen Hauptcharakter. Ob nun von Zombies gebissen oder auf andere Art und Weise, ist ungewiss. Fest steht: Rick nimm im Laufe der kommenden 9. Staffel seinen Abschied.

Rick-Darsteller Andrew Lincoln steigt aus

Das liegt weniger an den Machern der Serie als vielmehr am Schauspieler selbst. Andrew Lincoln, der seit dem Beginn der Serie die Hauptrolle inne hat, möchte nach acht Jahren aus der Serie aussteigen und sich neuen Aufgaben widmen, berichtet das gut informierte US-Magazin Collider. Der US-Sender AMC wollte sich zu den Meldungen noch nicht äußern. Laut Collider soll es aber zu gegebener Zeit eine entsprechende Meldung geben.

Daryl soll neuer Anführer werden

Wie nun in der Serien die wenigen Überlebenden der Zombie-Apokalypse ohne ihren Anführer Rick Grimes weitermachen, wird sich zeigen. Gerüchten nach soll Publikumsliebling Daryl, gespielt von Norman Reedus, künftig zum Anführer der Gruppe werden.

Die Fans reagierten geschockt über die Meldung zu Ricks Ausstieg und befürchteten (via Twitter) bereits das nahe Ende der Serie. Hinzu kommen die sinkenden Zuschauerzahlen und einen neuen Showrunner für die 9. Staffel mit dem Ziel, die Serie wieder auf den Kurs zu bringen.

The Walking Dead geht mit der 9. Staffel weiter

Mit dem Ausstieg von Rick driftet die Serie zusehends von der Comic-Vorlage von Robert Kirkman ab. Dazu kommt, dass die Figur Daryl in den Comics eigentlich gar nicht existiert.

Die 9. Staffel der Serie The Walking Dead ist bereits in Arbeit und wird voraussichtlich im Herbst auf dem US-Sender AMC und hierzulande auf FOX an den Start gehen.