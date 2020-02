The Witcher 3 bekommt bald neuen Patch mit Cross-Save

Hexer Geralt witchert mittlerweile auf erstaunlich vielen Plattformen - neben PC, PS4 und Xbox One seit geraumer Zeit auch auf Nintendo Switch. Und genau hier scheint CD Projekt Brücken schlagen zu wollen. Ein neuer Patch für The Witcher 3 bringt Cross-Save zwischen PC und Nintendos Hybrid-Handheld an den Start. Allerdings derzeit nur in Korea.

Die Neuigkeiten stammt von den Kollegen von Altchar. Das Update verbessert auf der Switch auch die grafische Schärfe des bisher noch recht grobkörnigen The Witcher 3. Eure Speicherstände sind außerdem sowohl mit der Steam-, als auch mit der GOG-Version auf dem PC kompatibel.

Wer also zuhause gerne in maximaler Grafikqualität durch Velen reitet, aber auch in der U-Bahn einfach nicht die Finger von The Witcher 3 lassen kann, könnte hier genau das richtige Paket bekommen.

CD Projekt Red hat den Patch noch nicht offiziell angekündigt, uns gegenüber aber bestätigt, dass das Update bald auch im Rest der Welt online gehen wird. Es lohnt sich, die Social-Media-Kanäle der Entwickler im Blick zu behalten. Falls ihr euch dafür interessiert, warum die Switch-Version so eine erstaunliche technische Leistung ist: Die Kollegen von der GamePro haben das Spiel ausführlich getestet.