The Witcher 3: Warum die umstrittene Netflix-Rüstung kommt und wie ihr sie abschaltet

Schon lange angekündigt, wurde das Next Gen Update für The Witcher 3 vor einigen Tagen detailliert vorgestellt. Uns erwarten auch für die PC-Version zahlreiche Grafikverbesserungen und neue Inhalte, wie etwa Rüstungen aus der Netflix-Serie zum Hexer. Mit dabei ist auch eine der umstrittensten Outfits aus Staffel 1, um das ihr euch aber keine Sorgen machen zu braucht.

Ein unbeliebtes Stück Kleidung

Erspähen können scharfe Augen die Rüstung etwa bei Minute 1:26 des Trailers zum Next Gen Update:

1:58 The Witcher 3: So sieht das Next-Gen-Upgrade aus!

Es handelt sich um die auch schon im Bild am Artikelanfang zu sehende Nilfgard-Rüstung der Netflix-Serie. Im Gegensatz zu den prächtigen Rüstungen des Kaiserreichs im Spiel, wählte man für die Serie ein einfacheres Design, das bei vielen Fans nicht allzu gut ankam.

Showrunnerin Lauren Hissrich erklärte daraufhin, dass die einfachem Rüstungen den Status der nilfgardischen Armee zeigten, die sich aus Wehrpflichtigen zusammensetze und nicht aus gut ausgebildeten Kämpfern und Rittern. Im Laufe der Serie sollte sich deren Rüstung aber noch weiter entwickeln, und tatsächlich präsentierte man für Staffel 2 ein deutlich verändertes Design:

Dass also gerade diese Rüstung Teil von Witcher 3 wird, ist eine überraschende Entwicklung. Wir haben deshalb bei Entwickler CD Projekt Red nachgefragt, was sie zu dieser Entscheidung bewogen hat. In ihrer Antwort teilen sie uns mit, dass es sich um eine für die Netflix-Serie ikonische Rüstung handle, die selbstverständlich nur ein optionaler Inhalt sei. Man lasse Spielerinnen und Spielern die Wahl, ob sie das Design nutzen und damit die bisherigen Nilfgard-Rüstungen ersetzen wollen, oder eben nicht.

Wollt ihr die alternative Rüstung an- oder ausschalten, könnt ihr das ganz einfach im Hauptmenü des Spiels machen. Wählt dazu »Optionen« und dann den Abschnitt »Spiel«. Mit dem Next Gen Update taucht dann wahrscheinlich recht weit unten die Option für die alternative Nilfgard-Rüstung auf. Ähnliche Einstellungsmöglichkeiten gibt es jetzt schon für alternative Outfits von Yennefer, Triss und Ciri.

Die neuen Rüstungen aus der Netflix-Serie machen natürlich nur einen kleinen Teil der Neuerungen aus, die das Next Gen Update bringt. In unserem Video haben wir euch alles zu Raytracing, Mods, Fotomodus und allen weiteren Features zusammengefasst:

10:52 Alle Verbesserungen des Next-Gen-Updates von Witcher 3: Wild Hunt in der Videoübersicht

Wenn ihr nicht viel Zeit habt, könnt ihr aber alternativ auch unseren FAQ-Artikel zum im Dezember erscheinenden Update lesen. Wusstet ihr außerdem schon, dass in The Witcher 3 Next Gen endlich auch der Fallschaden reduziert wird?

Was haltet ihr von der Nilfgard-Rüstung der Netflix-Serie? Werdet ihr sie einmal ausprobieren oder lieber gleich deaktivieren? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!