Krähenfels. Heimat meiner absolut liebsten Witcher 3-Quest rund um den blutigen Baron. Und der Ort mit dem absolut schlimmsten Schnellreisepunkt des Spiels! Wie oft bin ich diesen Weg durch die Stadt ins Zentrum abgelaufen, habe jede Schlammpfütze verflucht und mir geschworen, nie wieder hierher zurückzukehren!

Doch diese Fehde mit Krähenfels kann ich dank des neuen NextGen-Updates für The Witcher 3 endlich begraben! Der Grund dafür ist so banal, dass es fast schon weh tut, wie lange wir darauf warten mussten!

Die Keys zur Review-Version der PC-Fassung haben wir gerade erst bekommen und sind dran, einen Test für euch zu erstellen. Diese wundervolle Neuigkeit wollte ich aber sofort mit euch teilen! Wie es mit unserem Test weitergeht und was euch erwartet, erfahrt ihr hier:

Krähenfels: Ein Hoch auf den neuen Schnellreisepunkt!

Was war das Problem? Krähenfels ist ein wichtiger Brennpunkt während der umfangreichen Quest rund um den Blutigen Baron. Außerdem beherbergt diese Stadt einen Rüstungsschmied, einen Schleifstein und auch eine Kiste, in der Geralt seine Sachen lagern kann. Zudem trefft ihr dort auf einige Gwint-Spieler, falls euer Herz für das Kartenspiel schlägt. Kurz gesagt: Ich habe während meiner zahlreichen Durchläufe von The Witcher 3 Krähenfels unzählige Besuche abgestattet.

Leider hatte Krähenfels aber auch den nervigsten Schnellreisepunkt des ganzen Spiels. Denn der hat Geralt vor der Stadtmauer abgesetzt und ich musste den gesamten Weg ins Innere ablaufen. Über die Brücke durch das Stadttor, durch die Gassen, wo ich ständig von irgendwelchen Leuten in Not aufgehalten wurde, weiter über die schlammige Straße, durch ein zweites Tor und endlich war ich dann im Inneren der Stadt. War mein Geschäft in Krähenfels erledigt, musste ich den Rückweg antreten, um vom Schnellreisepunkt außerhalb der Stadt weiterziehen zu können. Den Weg kenne ich mittlerweile wahrscheinlich besser als den Weg zur U-Bahn in meinem eigenen Wohnviertel.

Was wurde verändert? Mir kullert eine fette Freudenträne die Wange runter, während ich diese Zeilen tippe. Krähenfels hat doch tatsächlich mit dem NextGen-Update einen zweiten Schnellreisepunkt bekommen. Und jetzt haltet euch fest: Innerhalb der Stadt!! Noch nie hat mich eine so kleine Änderung so glücklich gemacht.

Der alte Schnellreisepunkt außerhalb der Stadt existiert immer noch, wird aber durch den im Stadtzentrum ergänzt. Dieser soll allerdings nicht schon von Anfang an im Spiel vorhanden sein, sondern wird erst im Laufe der Baron-Quest aufgebaut.

Wo ihr die neue Quest aus dem Update findet und was dabei für euch rausspringt, erklären wir euch übrigens in einem separaten Artikel. Freut ihr euch genauso über das Hinzufügen des Schnellreisepunktes? Welche Änderungen wünscht ihr euch sonst noch vom NextGen-Update? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!