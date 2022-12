The Witcher 3: Wo bleibt unser Test zum NextGen-Update?

Geralt's back, alright! Wer GameStar.de regelmäßig aufsucht, weiß, dass wir nie aufhören, über The Witcher 3 zu sprechen. Der Grund diesmal ist allerdings keine Top-Liste, auf der das Rollenspiel mal wieder eine hohe Platzierung abstaubt, sondern das große NextGen-Update!

Das Review-Embargo ist heute um 18 Uhr abgelaufen. Aber wo bleibt denn dann unser Test zur PC-Version?

Warum gibt es noch keinen GameStar-Test?

Wir werden die PC-Version von The Witcher 3 mit dem NextGen-Update für euch natürlich gründlich mit unseren Hexersinnen untersuchen, um euch sowohl aus spielerischer als auch aus technischer Sicht von den Neuerungen zu berichten. Ursprünglich sollten die Review-Keys für den PC bereits vergangene Woche eintrudeln, haben sich aber bis heute verzögert. Vermutlich lag noch ein technisches Problem mit der PC-Version vor.

Aus diesem Grund konnten wir uns schlichtweg noch kein eigenes Bild von der PC-Fassung machen. Unsere Kollegen von der GamePro hingegen haben das NextGen-Update bereist auf der PS5 gespielt. Wie sich dieses schlägt, könnt ihr in ihrem Xbox- und PS5-Technik-Check von The Witcher 3 nachlesen.

Wie geht es nun weiter?

Wir wissen, dass The Witcher 3 ein spannendes Thema für die GameStar-Community ist und wir möchten das wichtige NextGen-Update natürlich redaktionell bestmöglich begleiten. Diese Woche dürft ich euch deshalb (voraussichtlich) auf folgende Inhalte freuen:

Test zum NextGen-Update auf dem PC

zum NextGen-Update auf dem PC Technik-Check zur PC-Fassung

zur PC-Fassung Vergleichsvideo zwischen alter und neuer Grafik

zwischen alter und neuer Grafik Einsteigerguide mit Tipps zum NextGen-Update

mit Tipps zum NextGen-Update Erfahrungsbericht: Wie ist es, nach vier Jahren Pause wieder von vorne mit The Witcher 3 anzufangen?

Hinweis: Alles natürlich ohne Gewähr. Durch die Verzögerung der Keys verschiebt sich auch unser Content-Plan. Einzelne Artikel oder Videos können sich deshalb entweder verspäten oder komplett gestrichen werden. Zum Timing der einzelnen Inhalte können wir noch nichts sagen, da wir nach wie vor auf die Keys warten. Im schlimmsten Fall können wir also auch erst am 14. Dezember losspielen, wenn das Update für alle zum Download bereit steht.

13:35 The Witcher 3 Next-Gen-Update analysiert - So stark ändert sich die Grafik

Alles Wissenswerte zum Release des NextGen-Updates, den Inhalten der PC-Version, den technischen Neuerungen und vielem mehr, findet ihr hier:

Freut ihr euch auf das NextGen-Update und nehmt das als Anlass, in die Welt von The Witcher 3 zurückzukehren? Spielt ihr The Witcher 3 womöglich sogar zum ersten Mal? Oder interessieren euch die Neuerungen gar nicht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!