The Witcher 3: Das NextGen-Update zeigt mehr Nacktheit, als es CD Projekt Red lieb ist

Die NextGen-Version von The Witcher 3 hat so einige Mods zusammengepackt. Bei all dem Wusel ist den Entwicklern eine Veränderung offenbar durch die Lappen gegangen: Die Intimzonen einiger weiblicher NPCs sind im Vergleich zum ursprünglichen Spiel deutlich detailreicher geworden.

Die romantischen Szenen zwischen Geralt und seinen Geliebten zeigen die nackten Intimzonen nicht, aber bei den Gegnern sieht das anders aus: Die Bruxas, weibliche Vampire, kämpfen beispielsweise komplett unbekleidet. Aber auch die Herrinnen des Waldes sind vor ihrer Verwandlung splitterfasernackt zu sehen. Wo in der vorherigen Version des Spiels dort keine Vulva, ebenso wenig wie Schambehaarung zu sehen war, hat sich das in der NextGen-Version nun geändert.

Wenn ihr Geralts Kampf gegen so einen Vampir sehen wollt, dann schaut euch doch folgenden Cinematic Trailer an:

4:25 The Witcher 3 - Render-Trailer: A Night to remember

Unbeabsichtigte Nacktheit

Kotaku hat die Entwickler darauf aufmerksam gemacht, was CD Projekt Red zu einem kurzen Statement verleitete:

Die NextGen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt enthält einige Community-Mods, die nicht von CD Projekt Red erstellt wurden, zusätzlich zu zahlreichen Verbesserungen, die vom Studio intern erstellt und implementiert wurden. Alles zusammenzufügen war ein komplexer Prozess und die fraglichen Texturen sind ein unbeabsichtigtes Ergebnis in der Release-Version. Das ist etwas, woran wir arbeiten.

Allzu lange wird dieser Detailgrad also vermutlich nicht im Spiel bleiben. Die verantwortliche Mod soll übrigens laut Kotaku auf den Namen Vagina's For Everyone hören und kann auf Nexus Mods gefunden werden. Falls das Studio also die Texturen wieder entfernen wird, könnt ihr sie damit gleich wieder hinzufügen.

Erst kürzlich wurde mit Update 4.01 ein wenig am Spiel geschraubt. Was sich geändert hat, erfahrt ihr in unserem hier oben verlinkten Artikel.

Welche Mods hätten sich die Entwickler im NextGen-Update zu The Witcher 3 eurer Meinung nach noch sparen können? Und welche Implementierungen hätten dem Spiel gutgetan?