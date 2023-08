Mit The Witcher 4 geht's bald so richtig los: Frische Infos von CD Projekt

Im neuen The-Witcher-Spiel soll es vor allem um Ciri gehen - Mehr dazu ist aktuell noch nicht bekannt.

Aktuell hat CD Projekt noch alle Hände voll zu tun. Der Release von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty steht kurz bevor; die umfangreiche Erweiterung soll das Rollenspiel spielerisch noch einmal auf ein ganz neues Level heben.

Doch in absehbarer Zeit ist Cyberpunk aus den Füßen, ein weiterer DLC ist nicht geplant. Und nach der Veröffentlichung von Phantom Liberty will sich das Team bei CD Projekt dann voll und ganz auf ihr nächstes großes Spiel konzentrieren: The Witcher 4.

Das kündigte der polnische Entwickler im Rahmen seines letzten Finanzberichts für Investoren an. Schon jetzt seien rund 260 Entwickler mit der Arbeit am nächsten Witcher-Ableger beschäftigt.

2:11 The Witcher 3: Im neuen Trailer zur Complete Edition dreht sich alles um Geralt und Ciri

Was wurde genau gesagt?

Während der Investorenrunde sagte CD Projekts CEO Adam Kiciński:

Ende Juli waren etwa 300 Leute mit der Arbeit an Phantom Liberty beschäftigt. Das ist weniger als 2022, aber es ist immer noch unser größtes Team. Auf der anderen Seite ist das Polaris-Team Ende Juli auf etwa 260 Entwickler angewachsen. Nach dem Release von Phantom Liberty werden wir einen Großteil der Belegschaft zu Polaris verlagern.

Hinter dem Codenamen Polaris verbirgt sich bekanntermaßen The Witcher 4. Weiter sagte Kiciński: Einige Leute werden auch zu Orion und Hadar verschoben, aber wir werden Phantom Liberty auch nach dem Release weiter unterstützen. Mit Orion bezeichnet CD Projekt den Nachfolger von Cyberpunk 2077, Hadar ist der Codename einer neuen, noch nicht bekannten Marke.

Im Rahmen des Finanzberichts wurde außerdem eine Grafik präsentiert, die die Personalentwicklung bei CD Projekt verdeutlicht. Dieser ist zu entnehmen, dass das Polaris-Team Ende Juli beinahe genau so groß war, wie das von Phantom Liberty.

Die Grafik zeigt außerdem, dass CD Projekt an anderen Stellen Personal abbaut. Die Teams um Gwent, und Projekt Sirius (ein experimentelles Witcher-Spiel von einer Tochterfirma) schrumpfen, The Witcher: Monster Slayer wurde eingestellt. Das Team für das Witcher 3 Next-Gen-Update wurde ebenfalls aufgelöst.

Kein weiterer Cyberpunk-DLC?

Einige von euch fragen sich nun sicherlich, warum es für Cyberpunk keine zweite Erweiterung geben soll, wie sie auch The Witcher 3 erhalten hat. Die Gründe dafür sind technischer Natur. Wie CD Projekt schon vor längerer Zeit bekanntgab, soll Cyberpunk das letzte Projekt auf Basis der hauseigenen Red Engine sein.

Für zukünftige Projekte will das Studio auf die Unreal Engine von Epic umsteigen, wie Entwickler Michal Nowakowski jetzt betonte. Darum habe man sich entschieden, keinen weiteren DLC mit der alten Engine zu produzieren, sondern sich lieber auf den Umstieg auf Unreal zu konzentrieren.

Wann rechnet ihr mit The Witcher 4? Was muss das Spiel eurer Meinung nach leisten, um ein würdiger Nachfolger für das legendäre Witcher 3 zu sein. Braucht es überhaupt einen Nachfolger? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!