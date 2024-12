Synchronsprecher verriet geheimes Detail über The Witcher 4, zieht jetzt seine Aussage zurück

Taucht Geralt von Riva im nächsten Witcher-Spiel auf. Sein Synchronsprecher hat da wohl zu früh die Plötzen scheu gemacht.

Doug Cockle dürfte den meisten als raue und tiefe Stimme von Geralt von Riva in der englischen Sprachausgabe der Witcher-Reihe bekannt sein. Bekannt ist ebenfalls, dass Entwickler CD Projekt an einem weiteren Spiel im Witcher-Universum arbeitet. Im August ging der Synchronsprecher auch noch fest davon aus, an Bord zu sein, doch es scheint, da hat er die Plötze von hinten aufgezäumt.

Doch kein Geralt in The Witcher 4?

Im August 2024 ließ Cockle noch verlauten, dass er, und damit auch Geralt, im nächsten Witcher dabei sein werden. Die Rolle der Protagonisten sollte der weiße Wolf zwar nicht mehr haben, aber von einer Beteiligung ging der Sprecher aus.

In einem Interview im Rahmen der MCM Comic Con Birmingham erklärte Cockle nun, dass er damals »einem Gerücht« auferlegen sei und eventuell gar nichts mit dem neuen Spiel zu tun haben könnte.

»Ich ging online und habe etwas darüber gesagt, und dann habe ich von CD Projekt was zu hören bekommen, weil... ich weiß nicht, ob es der Wahrheit entsprach«, erklärt Cockle.

Der Synchronsprecher erläutert weiter, er sei damals davon ausgegangen, er habe jemanden von CD Projekt Red über Geralt sprechen hören. Über den Ursprung kann er nur spekulieren, in seiner Erinnerung war es eine »sehr alte Aussage von jemandem, der nicht mehr beim Studio arbeitet«.

Damit ist natürlich nicht gesagt, dass Geralt in The Witcher 4 nicht vorkommt, sondern nur dass Doug Cockle nichts darüber weiß, denn für ihn, so sagt er selbst, ist »Witcher 4 ein komplettes Mysterium«.

Bisher hält sich das polnische Studio mit Infos über Handlung und Figuren sehr zurück. Es bleibt also abzuwarten, ob Geralt von Riva wirklich schon Vollzeit-Rentner ist.

Wie steht es um The Witcher 4?

Seit Kurzem ist das neue Witcher-Spiel offiziell in der Produktionsphase und soll der Beginn einer neuen Trilogie werden. Project Polars, so der offizielle Arbeitstitel, wird von gut 400 Entwicklern betreut.

Polaris ist jedoch nicht das einzige Spiel, das bei CDPR in Arbeit ist. Da wären unter anderem ein Remake des ersten Witcher-Teils und Cyberpunk 2077 bekommt eine Fortsetzung. Mehr zu den aktuellen Projekten des Studios erfahrt ihr in dem Artikel oben in der Box.