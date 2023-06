The Witcher auf Netflix: In seiner letzten Staffel hat Henry Cavill noch mal Alles gegeben

Henry Cavill hat sich für seine letzte Staffel von The Witcher sehr verausgabt.

Es war ein schwerer Schlag für Fans und Beteiligte der Netflix-Serie, als Henry Cavill im vergangenen Herbst ankündigte, nach Staffel 3 von The Witcher nicht mehr als Hexer Geralt aufzutreten. Laut Stunt-Koordinator Wolfgang Stegemann hat es sich Cavill aber nicht nehmen lassen, für seine letzten Szenen noch einmal alles zu geben.

Ein zweiter Kampf-Koordinator

Gegenüber Unilad äußert sich der Stunt-Koordinator dazu, wie sehr sich Henry Cavill für seine Rolle verausgabte. Er habe etwa darauf bestanden, all seine Stunts und Kampfszenen selbst zu spielen, obwohl er sich schon während den Dreharbeiten zu Season 2 zweimal verletzt habe.

Doch Cavills Begeisterung endete längst nicht dort: Wie Wolfgang Stegemann es beschreibt, sei der Schauspieler für ihn zu einem zweiten Kampf-Koordinator geworden. Er habe sich mit Stegemann hingesetzt, um Kampfszenen bis ins Detail zu planen, Choreografien zu erstellen und sich Gedanken über das Storytelling der Szenen zu machen. Er sei immer von Anfang an dabei gewesen.

Cavill habe außerdem ständig trainiert, um den Fähigkeiten von Hexer Geralt gerecht zu werden. Er sei generell ein hart arbeitender Schauspieler. Das Ergebnis von Stegemanns und Cavills Bemühungen könnt ihr übrigens schon in diesem actiongeladenen Trailer zu Staffel 3 bewundern:

2:54 The Witcher auf Netflix: Dieser Schwertkampf aus Season 3 ist jetzt schon legendär

Henry Cavill ist laut Stunt-Koordinator Stegemann aber nicht der Einzige, der sich derart in seine Rolle vertiefe. Auch Freya Allen, die Geralts Ziehtochter Ciri spielt, ließ sich nur in sehr wenigen Szenen von einem Double ersetzen.

Sie habe sich genauso angestrengt und arbeite ständig an ihren Fähigkeiten. In Staffel 3 sollen wir auch deutlich mehr Kampfszenen mit Freya Allen sehen, in der die Schauspielerin ihre neuen Fähigkeiten und Techniken zur Schau stellt. Staffel 3 von The Witcher startet am 29. Juni auf Netflix.

Wie gefiel euch Henry Cavill als Hexer Geralt? Seid ihr von seiner Arbeitsethik und Leidenschaft für die Serie beeindruckt? Freut ihr euch darauf, den Schauspieler noch einmal in Staffel 3 von The Witcher sehen zu können? Oder hättet ihr euch jemand anderen in der Rolle gewünscht? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!