The Witcher: Geralts Stimme aus den Spielen kehrt im Netflix-Film Sirens of the Deep zurück

Ein von Runen besetztes Schwert, weiße Haare und katzenhafte Augen: Ganz klar, Geralt ist zurück!

Geralts Geschichte ist zwar in den Spielen auserzählt, mit seiner ikonischen Stimme ist es aber noch nicht zu Ende. Im kommenden Animationsfilm Sirens of the Deep kehrt der Sprecher des weißen Wolfs, Doug Cockle, ein weiteres Mal ins Witcher-Universum als Geralt von Riva zurück.

Das kündigte Netflix im Zuge der Geeked Week an und veröffentlicht dazu gleich auch mal einen ersten Teaser-Trailer. Den könnt ihr euch gleich hier ansehen:

0:57 Neuer Witcher-Film: Sirens of the Deep schickt Geralt in die Tiefen des Meeres

Um was geht’s im neuen Witcher-Film?

Sirens of the Deep basiert auf Andrzej Sapkowskis Kurzgeschichte Ein kleines Opfer - in dem Abenteuer begibt sich der berühmte Schlächter von Blaviken auf hohe See, da sich an der Küste immer häufigere Monster-Angriffe sammeln. Geralt muss sich also auch viel unter Wasser bewähren - wer The Witcher 3 gespielt hat, weiß ja, wie gut das läuft …

Doug Cockle ist übrigens nicht die einzige bekannte Stimme, auf die ihr treffen werdet: Joey Batey und Anya Chalotra kehren auch wieder als Rittersporn und Yennefer von Vengerberg zurück. Die beiden sind aber nicht die Stimmen aus den Spielen, sondern die Schauspieler aus der Netflix-Serie.

Ein genauer Release ist noch nicht bekannt, Ende 2024 soll es aber soweit sein.

Noch mehr Witcher auf Netflix

Wer die Witcher-Welt liebt, findet auf Netflix mittlerweile recht viele Filme und Serien: Im Animationsfilm Nightmare of the Wolf steht Geralts Mentor Vesimir im Vordergrund, in der Kurz-Serie Blood Origin wird die Geschichte des ersten Hexers erzählt und die erfolgreiche Serie mit Henry Cavill hat bereits drei Staffeln. Dabei wird es aber sicher nicht bleiben:

Könnt ihr es kaum erwarten, wieder Geralts Stimme aus den Spielen zu vernehmen oder interessiert euch der Animationsfilm nicht die Bohne? Welche Kurzgeschichte von Andrzej Sapkowski sollte als nächstes verfilmt werden? Und wenn nicht mehr Geralt, welche Figur wollt ihr als nächstes in den Witcher-Spielen steuern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!