The Witcher: Wann startet Staffel 4 auf Netflix? Was wir bisher über den Release wissen

Ein Wiedersehen mit Geralt wird es in Staffel 4 geben - allerdings nicht mit Henry Cavill. Bildquelle: Netflix

In Staffel 4 von The Witcher heißt es endgültig von Henry Cavill Abschied zu nehmen und Liam Hemsworth als neuen Geralt zu begrüßen. Die neuen Folgen der Netflix-Serie könnten aber noch eine ganze Weile auf sich warten lassen: Mit der vierten Witcher-Season solltet ihr nicht allzu bald rechnen.

Wann könnte Staffel 4 von The Witcher erscheinen?

Der Dreh von Staffel 4 soll eigentlich Ende 2023 beginnen. Damit wäre ein Release der neuen Folgen gegen Ende 2024 durchaus realistisch. Allerdings gibt es ein großes Aber.

Denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, zieht sich durch Hollywood ein großer Streik, an dem sich nicht nur viele Drehbuchautoren, sondern mittlerweile auch hunderttausende Schauspieler beteiligen. Damit stehen so gut wie alle Zahnräder der Film- und TV-Maschine still.

Wie lange der Streik andauert und wie schnell eine Einigung erzielt wird, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Fest steht aber schon jetzt, dass sich dadurch zahlreiche neue Filme und Serien verspäten - und möglicherweise auch Staffel 4 von The Witcher.

Ein Release von Staffel 4 in 2025 ist damit durchaus realistisch. Letztendlich solltet ihr euch aber auf eine offizielle Ankündigung seitens Netflix gedulden. In der Zwischenzeit könnten Witcher-Fans zumindest mit einem zweiten Animationsfilm und einer neuen Spin-Off-Serie versorgt werden - natürlich nur, sofern die nicht vom Streik betroffen sind.

1:59 The Witcher: Den Trailer zu den letzten Folgen mit Henry Cavill gibt's übrigens auch auf deutsch

Bei Staffel 4 erwartet euch ein neuer Geralt

Mit Staffel 4 müssen sich Fans natürlich auf eine große Umstellung bei der Besetzung einstellen - das sollte mittlerweile jeder Zuschauer mitbekommen haben: Henry Cavill verabschiedet sich von der Netflix-Serie und wird durch Liam Hemsworth als Geralt ersetzt.

Den Verantwortlichen von The Witcher zufolge soll es eine lore-freundliche Erklärung für Geralts neuen Look geben. Und eine plausible Theorie dazu sorgt unter Fans bereits für große Diskussionen. Wie genau der Tausch Cavill gegen Hemsworth abläuft, ist aber schlichtweg noch nicht bekannt.

Darüber hinaus dürfen wir fest mit einer Rückkehr von Freya Allan als Ciri, Anya Chalotra als Yennefer und Joey Batey als Jaskier rechnen. Mehr zu The Witcher auf Netflix erfahrt ihr unter den folgenden Links:

